ABO

Nicolas Cage kämpft gegen Mafia-Boss in "Spider-Noir"-Serie

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Nicolas Cage spielt einen Superhelden
©Afp, APA, SUZANNE CORDEIRO
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Der Trailer zur neuen Spider-Man-Serie "Spider-Noir" zeigt US-Schauspieler Nicolas Cage (62) in der Hauptrolle, die gegen den Mafia-Boss Silvermane kämpft. Die Serie erscheint am 27. Mai und ist wahlweise in schwarz-weiß oder in Farbe zu sehen, wie Amazon Prime Video mitteilte. Den Schurken Silvermane verkörpert der Ire Brendan Gleeson (77, "The Banshees of Inisherin", "Brügge sehen... und sterben?").

von

Oscar-Preisträger Cage ("Leaving Las Vegas") übernimmt die Rolle des vom Pech verfolgten Privatdetektivs Ben Reilly im New York der 1930er-Jahre. Reilly legte die Rolle des Superhelden wegen eines Schicksalsschlags ab, kehrt in "Spider-Noir" aber wieder zu ihr zurück. Neben Cage und Gleeson spielen unter anderem Lamorne Morris ("New Girl") und Li Jun Li ("Blood & Sinners") mit. Die Serie wurde entwickelt von Oren Uziel ("Mortal Kombat: Rebirth").

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
Dieser Mann kann offenbar im Steinschlag ums Leben
Technik
Pompeji-Opfer wollte sich mit Gefäß vor Vulkan-Steinhagel schützen
Jacksons Neffe Jaafar verkörpert den "King of Pop"
Schlagzeilen
"Michael"-Biopic räumt weltweit an den Kinokassen ab
Serienautor Mike White hatte Bonham Carter eine Figur geschrieben
Schlagzeilen
Bonham Carter doch nicht in neuer "White Lotus"-Staffel
++ ARCHIVBILD ++ Frank Elstner gewinnt begehrten Grimme-Preis
Schlagzeilen
Grimme-Preis für "Wetten, dass..."-Erfinder Elstner
++ ARCHIVBILD ++ Reinhard Mey schwimmt in Auszeichnungen
News
Reinhard Mey erhält auf einen Schlag mindestens 23 Awards
Sarah Wedl-Wilson tritt zurück
Politik
Berlins Kultursenatorin tritt zurück
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER