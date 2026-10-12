Zwei Tote nach russischem Drohnenangriff auf Kiew

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"Wir zählen darauf, dass die Vereinigten Staaten diese Signale Russlands sehen und entschlossen handeln werden", schloss Selenskyj. Zuvor hatte Bürgermeister Vitali Klitschko über knapp ein Dutzend weitere Verletzte bei Telegram informiert. Die Drohne schlug demnach in ein 25-stöckiges Hochhaus im Ostteil der Dreimillionenstadt ein. Mehrere Autos seien außerdem in Brand geraten.
This handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on October 9, 2026, shows Ukraine's President Volodymyr Zelensky singing Ukraine's national anthem during a ceremony to present housing certificates to Heroes of Ukraine and the families of fallen soldiers awarded the title posthumously in Kyiv, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP)