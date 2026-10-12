Zwei Tote nach russischem Drohnenangriff auf Kiew

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Bei einem russischen Drohnenangriff sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens zwei Menschen getötet worden. "Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass auf Russland mehr Druck ausgeübt werden muss", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram. Moskau verlängere den Krieg und schicke als Antwort auf den US-Vorschlag einer Energiewaffenruhe weitere Drohnen. Es sei Stärke notwendig, um Russland zu einem Kriegsende zu zwingen, forderte der ukrainische Staatschef.

von APA