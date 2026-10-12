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Zwei Tote nach russischem Drohnenangriff auf Kiew

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Selenskyj fordert Stärke ein
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Bei einem russischen Drohnenangriff sind in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens zwei Menschen getötet worden. "Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass auf Russland mehr Druck ausgeübt werden muss", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram. Moskau verlängere den Krieg und schicke als Antwort auf den US-Vorschlag einer Energiewaffenruhe weitere Drohnen. Es sei Stärke notwendig, um Russland zu einem Kriegsende zu zwingen, forderte der ukrainische Staatschef.

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"Wir zählen darauf, dass die Vereinigten Staaten diese Signale Russlands sehen und entschlossen handeln werden", schloss Selenskyj. Zuvor hatte Bürgermeister Vitali Klitschko über knapp ein Dutzend weitere Verletzte bei Telegram informiert. Die Drohne schlug demnach in ein 25-stöckiges Hochhaus im Ostteil der Dreimillionenstadt ein. Mehrere Autos seien außerdem in Brand geraten.

This handout photograph taken and released by the Ukrainian Presidential Press Service on October 9, 2026, shows Ukraine's President Volodymyr Zelensky singing Ukraine's national anthem during a ceremony to present housing certificates to Heroes of Ukraine and the families of fallen soldiers awarded the title posthumously in Kyiv, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP)

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