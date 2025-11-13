News Logo
ABO

Zum Tode verurteilter US-Häftling gerade noch begnadigt

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Oklahomas Gouverneur Kevin Stitt (r.) begnadigte zum Tode Verurteilten
©ALEX WONG, AFP, APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
In den USA ist ein zum Tode verurteilter Mann in buchstäblich letzter Minute begnadigt worden. Der republikanische Gouverneur des Bundesstaats Oklahoma, Kevin Stitt, wandelte die Strafe für den verurteilten Mörder Tremane Wood kurz vor der Hinrichtung in lebenslange Haft ohne Bewährung um, wie Stitt am Donnerstag mitteilte. Der 46-jährige Wood entging damit einer tödlichen Injektion. Die Hinrichtung hätte laut Plan am Donnerstagvormittag stattfinden sollen.

von

Der Gouverneur folgte der Empfehlung eines Bewährungsausschusses, der mit drei zu zwei Stimmen für die Umwandlung der Todesstrafe gestimmt hatte. Wood war wegen Mordes an einem 19-Jährigen bei einem Raubüberfall im Jahr 2002 verurteilt worden, er bestritt die Tötung aber.

Unterdessen warteten zwei weitere Todestrakt-Insassen in den USA auf ihre Hinrichtungen. Im Bundesstaat Florida sollte ein 66-Jähriger per Giftspritze hingerichtet werden. Der frühere Marinesoldat Bryan Jennings war wegen Vergewaltigung und Ermordung einer Sechsjährigen im Jahr 1979 zum Tode verurteilt worden. In South Carolina war am Freitag (Ortszeit) zudem die Hinrichtung eines 44-Jährigen durch ein Erschießungskommando geplant. Der Mann namens Stephen Bryant hatte zugegeben, im Jahr 2004 drei Menschen getötet zu haben.

In den Vereinigten Staaten wurden in diesem Jahr bisher 41 Menschen hingerichtet. Das ist der höchste Stand seit 2012, als es 43 Exekutionen gab. Florida führt die Statistik mit bisher 15 Hinrichtungen an. Die in vielen Ländern geächtete Todesstrafe wird noch in 24 der 50 US-Bundesstaaten vollzogen. Präsident Donald Trump ist ein Befürworter.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wichtige COP30-Rolle für deutschen Staatssekretär Flasbarth (l.)
Politik
Schlüsselrolle für Deutschland und Gambia bei Klimakonferenz
Bei Schweinen hat es schon funktioniert
Technik
Mini-Roboter soll Medikamente ins Hirn bringen
++ ARCHIVBILD ++ Die Klimakrise schreitet weiter voran
Politik
Weltweiter CO2-Ausstoß heuer weiter gestiegen
++ ARCHIVBILD ++ Ein ganzer Apfel ist für kleine Kinder zum Abnagen oft besser geeignet
Gesundheit
Kleine Stücke landen bei Mini-Kids leicht "im falschen Hals"
Manchmal würde man sich am liebsten unsichtbar machen
Gesundheit
Ist das peinlich!? Das hilft gegen unnötige Scham
Schlafsprays sind nicht immer sind sie so wirksam wie erhofft
Gesundheit
Melatonin: Eher schädlich als hilfreich?
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER