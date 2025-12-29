News Logo
ABO

Wintersturm verschärft Leid der Menschen in Gaza

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Viele Zelte stehen unter Wasser
©AFP, APA, EYAD BABA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Ein heftiger Wintersturm hat das Leid für Hunderttausende Palästinenser im weitgehend kriegszerstörten Gazastreifen weiter verschärft. In viele der Zelte, in denen die nach zwei Jahren Krieg geschwächten Menschen Schutz vor Kälte und Regen suchen, drang Wasser ein und manche wurden von Sturmböen zerrissen, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete. Nach Angaben des Zivilschutzes kamen eine Frau und ein Kind ums Leben.

von

Zelte, die in Strandnähe standen, wurden nach einem Bericht des arabischen Nachrichtensenders Al-Jazeera durch hohe Wellen zerstört. "Das Wasser drang noch vor Sonnenaufgang in unser Zelt ein. Binnen Minuten war alles überflutet – die Matratzen, die Decken und die Kleidung unserer Kinder", sagte Khaled Abu Labda der Nachrichtenagentur dpa. "Den Rest der Nacht verbrachten wir stehend in der Kälte, weil wir nirgendwo anders hingehen konnten", klagte der 41-Jährige aus Deir al-Balah, das im zentralen Abschnitt des Gazastreifens liegt. Aisha al-Najar äußerte sich verzweifelt: "Wir haben monatelange Bombardierungen überlebt, aber jetzt macht uns der Regen fertig."

Wer in den noch vorhandenen Häusern Schutz sucht, lebt in der ständigen Gefahr, dass die im Krieg mit Israel beschädigten Gebäude einstürzen könnten. Viele der zwei Millionen Einwohner des Küstenstreifens sind durch mehrmalige Flucht, Bombardierungen, Hunger und mangelnde Gesundheitsversorgung ausgezehrt.

Auslöser des Kriegs war das Massaker der islamistischen Terrororganisation Hamas und anderer Extremisten aus dem Gazastreifen in Israel am 7. Oktober 2023 mit rund 1.200 Toten und mehr als 250 Verschleppten. Bei israelischen Angriffen wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde in Gaza seither mindestens 70.000 Palästinenser getötet. Seit Oktober gilt eine brüchige Waffenruhe.

Die Bewohner des Küstenstreifens sind seit Anfang Dezember schon wiederholt von Stürmen heimgesucht worden. Hilfsorganisationen haben kritisiert, Israel habe den Transport von Wohncontainern oder anderen mobilen Unterkünften in den Gazastreifen blockiert. Die Notfallzentrale der von der Hamas kontrollierten Regierung bezifferte den Bedarf an Wohncontainern auf 200.000.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
US-Präsident Trump und Ukraines Amtskollege Selenskyj in Palm Beach
Politik
Wichtige Fragen nach Ukraine-Treffen offen
Anhänger der Regierungspartei feiern in Pristina
Politik
Kurti erreicht bei Neuwahl im Kosovo fast 50 Prozent
Trump und Selenskyj nach ihrem Gespräch zuversichtlich
Politik
Noch offene Fragen nach Treffen zwischen Trump und Selenskyj
Diese beiden entscheiden über die Zukunft Gazas
Politik
Trump trifft Netanyahu zu Gespräch über Gaza
Politik
Drohnenalarm in Moskau - Mehr als 300 Flüge betroffen
Anstellen zum Wählen in der Militärdiktatur
Politik
Umstrittene Parlamentswahl in Myanmar begonnen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER