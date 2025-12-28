News Logo
ABO

Trump trifft Netanyahu zu Gespräch über Gaza

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Diese beiden entscheiden über die Zukunft Gazas
©AFP, APA, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
US-Präsident Donald Trump spricht am Montag mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu über die Zukunft des Gazastreifens. Die Zusammenkunft in Trumps Residenz Mar-a-Lago in Florida ist bereits das sechste Treffen der Politiker in diesem Jahr. Es soll bei den Gesprächen um die nächsten Schritte des von den USA vorangetriebenen Plans zur dauerhaften Beendigung des Gaza-Kriegs gehen.

von

Seit dem 10. Oktober herrscht zwar eine Waffenruhe, aber es kommt weiter zu tödlichen Zwischenfällen in dem weitgehend zerstörten Küstengebiet. Die anstehende zweite Phase des 20-Punkte-Friedensplans von Trump sieht eine Entwaffnung der Hamas und die Einsetzung einer internationalen Stabilisierungstruppe vor. Die Terrororganisation lehnt es jedoch strikt ab, ihre Waffen niederzulegen.

Weitere wichtige Themen auf der Agenda sind der Iran, der nach dem jüngsten Krieg nach israelischen Informationen sein Raketenarsenal wieder aufbaut, sowie der Libanon und Syrien. Die USA vermitteln bei Bemühungen um Sicherheitsvereinbarungen des jüdischen Staates mit den beiden nördlichen Nachbarländern.

Netanyahu wird auf seiner Reise begleitet von den Eltern der letzten israelischen Geisel, deren Leiche noch im Gazastreifen festgehalten wird. Ohne die Rückführung der sterblichen Überreste wären die Bedingungen für einen Übergang zur zweiten Phase des Trump-Plans nicht erfüllt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ministerpräsident Kurti hofft auf absolute Mehrheit
Politik
Regierungspartei gewinnt vorgezogene Wahl im Kosovo
Selenskyj (li) und Trump in Mar-a-Lago
Politik
Trump empfing Selenskyj in Florida
Politik
Drohnenalarm in Moskau - Mehr als 300 Flüge betroffen
Anstellen zum Wählen in der Militärdiktatur
Politik
Umstrittene Parlamentswahl in Myanmar begonnen
Raketenangriffe auf die Ukraine in der Nacht
Politik
Kiew meldet Tote und Verletzte nach russischen Luftschlägen
Trump will offenbar Showdown in Mar-a-Lago
Politik
Selenskyj am Sonntag bei Trump in Florida
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER