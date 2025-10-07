News Logo
ABO

Wifo/IHS bei Budgetdefizit optimistischer als Marterbauer

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Wifo und IHS erstellten Budgetprognose
©APA, THEMENBILD, HANS KLAUS TECHT
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS prognostizieren für heuer ein gesamtstaatliches Defizit von 4,2 bzw. 4,3 Prozent der Wirtschaftsleistung und von 3,9 bzw. 4,1 Prozent im kommenden Jahr. Das geht aus der am Dienstag präsentierten Konjunkturprognose hervor. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) ist etwas pessimistischer und meldete vergangene Woche für 2025 ein erwartetes Budgetdefizit von 4,54 Prozent an die EU.

von

Das gesamtstaatliche Defizit in Österreich lag 2024 mit 4,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) deutlich über dem Maastricht-Grenzwert von 3 Prozent. Im Juli wurde deswegen die Eröffnung eines EU-Defizitverfahrens gegen Österreich offiziell beschlossen.

Die Prognose der Budgetentwicklung auf Ebene der Länder und Gemeinden sei "mit beträchtlichen Unsicherheiten verbunden", warnte das IHS in seinem Konjunkturbericht. Beschlossene Sparmaßnahmen würden die Budgets ab der zweiten Jahreshälfte 2025 entlasten. Das Wifo rechnet für 2025 mit ausgabenseitigen Einsparungen der öffentlichen Hand von knapp 3,5 Mrd. Euro, unter anderem durch die Streichung des Klimabonus und der Aussetzung der Bildungskarenz.

In der Langfristprognose des Wifo sinkt das gemeinsame Defizit von Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungsträgern bis 2030 nur langsam auf 3,7 Prozent. Das Budgetdefizit des Staates soll im Zeitraum 2026 bis 2030 bei durchschnittlich 3,8 Prozent des nominellen BIP liegen und die Staatsschuld bis 2030 auf 88,3 Prozent der nominellen Wirtschaftsleistung steigen. Österreich würde damit bis Ende des Jahrzehnts gegen die Maastricht-Schuldenregeln der EU verstoßen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
August Wöginger bei einer Pressekonferenz Mitte September
Politik
Wöginger-Prozess startet mit möglicher Wende
280.000 Lehrer und Direktoren weltweit befragt
Technik
Stichwort TALIS-Studie
Die Ausbildung ist für viele Junglehrer noch verbesserungswürdig
Politik
Nur 42 Prozent fühlen sich nach Lehrerausbildung praxisfit
Acht von zehn würden wieder Lehrer werden
Technik
Lehrer sind mit Job zufrieden, aber öfter gestresst
Die Ausbildung ist für viele Junglehrer noch verbesserungswürdig
Technik
Nur 42 Prozent fühlen sich nach Lehrerausbildung praxisfit
Der Angeklagte vor Prozessbeginn
Politik
Acht Monate für Drohungen gegen KZ-Gedenkstätte Mauthausen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER