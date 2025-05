Wien wird bei Vienna Pride wieder Regenbogenhauptstadt

Wien wird wieder zur Regenbogenhauptstadt: Von 31. Mai bis 15. Juni findet in der Bundeshauptstadt die Vienna Pride statt, mit der 29. Regenbogenparade als buntem Höhepunkt. Die Veranstalter rechneten mit insgesamt 300.000 Besucherinnen und Besuchern. "Wir in Wien stehen Schulter an Schulter mit der LGBTQIA+-Community - Seite an Seite mit allen, die für Sichtbarkeit, gleiche Rechte und ein Leben in Würde kämpfen", sagte Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) am Montag.

von APA