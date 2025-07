Beifuß und Ragweed: Sommer-Pollensaison dauert heuer länger

Die Trockenheit der vergangenen Monate führte zu einem späteren Start der Blütezeit von Ragweed-Pflanzen, die Niederschläge der jüngsten Zeit haben jedoch das Pflanzenwachstum gefördert. Beim Beifußkraut könne man bereits erste blühende Pflanzen entdecken. "Alle mit Pollenallergien auf Unkräuter sollten sich nun auf den Pollenflug einstellen. Der Klimawandel wirkt sich auf den Pollenflug spürbar aus: das Fenster ohne Pollen in der Luft wird immer kleiner. Beifußpollen ist jetzt schon in der Luft und wird uns bis in den Herbst begleiten. Ragweedpollen verschärft die Situation im August zusätzlich", sagte Maximilian Bastl vom Pollenservice Wien der MedUni Wien.

Die Allergie auf Beifuß ist relativ häufig und befindet sich hinter den Gräsern und der Birke auf Platz drei der am meisten vorkommenden Pollenallergien. Hauptblütezeit des Gewöhnlichen Beifuß ist Mitte August, wobei laut MedUni Wien seit 2023 eine deutliche Verlängerung der Beifußpollensaison bis in den Herbst in Wien festgestellt werden konnte. Der Spitzenwert des Pollenfluges ist 2024 im Herbst dreimal höher gewesen als der im Sommer.

Das liege höchstwahrscheinlich an der Etablierung zweier spät blühender Neophyten (Pflanzen, die sich in Gebiete ausbreiten, in denen sie ursprünglich nicht heimisch waren, Anm.) - dem Kamtschatka Beifuß und dem Einjährigen Beifuß. Beobachtungen des Pollenservice der Universität zeigen, dass beide Arten in Wien zur Blüte kommen.

Je nach Wetterbedingungen dauert die Ragweed-Saison von August bis Oktober, die dieses Jahr milder ausfällt als im Vorjahr. Die Saison sei 2024 äußerst intensiv gewesen und hätte auf Platz zwei der 50-jährigen Messgeschichte gelegen. Wer bereits zum jetzigen Zeitpunkt Symptome spürt, reagiere mit großer Wahrscheinlichkeit auf den Beifuß. Dieser sei mit Ragweed nah verwandt und stark kreuzreaktiv.