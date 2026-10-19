Wien schärft mit Integrationsmaßstab Profil

Im Grunde gehe es darum, "einen klaren Rahmen für Integration zu schaffen". Dazu gehöre auch "Dinge, über die wir nicht verhandeln", festzuschreiben und eine Basis zu formulieren, an der sich alle messen lassen müssen. "Über Menschenwürde, Demokratie, Rechtsstaat, Gleichberechtigung und Freiheit verhandeln wir nicht", so Emmerling. Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und Extremismus hätten in Wien "keinen Platz".

Zudem sei Integration "keine Einbahnstraße", hielt Emmerling fest. Wer hier lebt, soll seinen Teil zum Zusammenleben beitragen und die vielfachen Integrationsangebote in der Stadt annehmen. "Vor allem" Deutsch zu lernen, "sehe ich als absolute Pflicht", betonte die Vizebürgermeisterin. Kostenlose Angebote gebe es genug. "Sprache entscheidet über die Zukunftschancen."

Der Integrationsmaßstab besteht aus einem Kodex, einem Leitbild und einem Bericht. Der Integrationskodex soll gemeinsam entwickelt, politisch getragen und legitimiert werden und sei gewissermaßen die "gemeinsame Hausordnung für das Zusammenleben" in der Stadt. Er soll bis Anfang 2027 vorliegen. Aufbauend darauf wird das Integrationsleitbild formuliert, das Ziele und gemeinsame Vision für das Zusammenleben festschreibt und bis Ende 2027 vorliegen soll. In einem dritten Schritt wird ein Integrationsbericht konzipiert, der sichtbar machen soll, ob die gesteckten Ziele auch erreicht wurden bzw. wo es noch Herausforderungen gibt. Dieser soll alle zwei Jahre erscheinen, aber jedenfalls das erste Mal Ende 2028.

Das Ganze wird wissenschaftlich durch den Soziologen Kenan Güngör begleitet. Der Experte hielt fest, dass "Wien nicht auf luftleerem Raum aufbaut". Es gebe in der Stadt seit Jahrzehnten eine "professionelle Integrationsarbeit". Dennoch erlebe man das Paradoxon, dass das gesellschaftliche Unbehagen stetig zunehme. Die Herausforderung werde also nicht darin liegen, "unbedingt neue Maßnahmen zu entwickeln, gefühlt sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht", sondern nach innen und nach außen eine klare Strategie zu entwickeln und zu kommunizieren. Historisch gesehen seien die "Schattenseiten der Integration" zu wenig adressiert worden. "Pluralität eröffnet nicht immer nur Chancen, sondern ist immer auch risikobehaftet", sagte Güngör. Die Grundhaltung des Integrationsmaßstabes sei daher, nicht zu sagen, alles ist toll, aber auch nicht schlechtzureden, sondern Chancen und Probleme von Integration klar zu benennen.

SP-Gemeinderätin Astrid Pany, die mit Emmerling den Integrationsmaßstab präsentierte, verwies ebenfalls auf das bereits in Wien Etablierte. "Wir fangen nicht bei null an", verwies sie etwa auf die "Wiener Charta". Ein gutes Miteinander brauche klare Regeln. Gleichzeitig nahm sie den Bund in die Pflicht: Wien übernehme seit Jahrzehnten Verantwortung, eine Stadt könne die Aufgabe aber nicht alleine bewältigen. Sie erwarte sich vom Bund eine faire Verteilung, verlässliche Informationen, ausreichende Rahmenbedingungen sowie die Einhaltung des Verteilungsschlüssels und eine Residenzpflicht.