Werbeausgaben der Bundesregierung auf niedrigem Niveau

Am meisten ließen sich ÖVP-geführte Ministerien (etwa 2,9 Mio. Euro) Werbung in Medien kosten - zuvorderst das Verteidigungsministerium (ca. 2,1 Mio. Euro). Von der SPÖ-geführte Ministerien brachten es auf rund 2 Mio. Euro, davon stammen rund 800.000 Euro aus dem Verkehrsministerium. Das Bildungsministerium unter den NEOS findet sich an dritter Stelle mit ca. 630.000 Euro. Medienminister Andreas Babler (SPÖ) hatte wiederholt betont, bei der Inseratenvergabe sparen zu wollen. Stattdessen forciert er, dass stärker in klassische Medienförderungen investiert wird. U.a. ist eine neue Zustellförderung angekündigt, wobei eine Einigung mit den Koalitionspartnern noch aussteht. Es spießt sich an der Frage, ob auch Gratismedien in den Genuss dieser kommen sollen.

Die Ausgaben der für gewöhnlich höchst werbefreudigen Stadt Wien brachen um 50 Prozent gegenüber dem 1. Halbjahr 2025 auf ca. 5,6 Mio. Euro ein. Das Land Oberösterreich steigerte seine Werbeinvestitionen dagegen um 400.000 Euro auf ca. 3,5 Mio. Euro. Das Land Niederösterreich blieb mit ca. 1,3 Mio. Euro stabil. Sämtliche Ausgaben von Organisationen, an denen die Länder beteiligt sind, sind hier nicht berücksichtigt. Die Linz AG warb mit 6 Mio. Euro am meisten unter den Rechtsträgern. Der Wirtschaftskammer (inkl. Länderorganisationen) werden rund 5,6 Mio. Euro ausgewiesen, der Arbeiterkammer (inkl. Länderorganisationen) ca. 3,9 Mio. Euro.

Der ORF nahm ca. 3,8 Mio. Euro als Werber in die Hand und erhielt im gleichen Zeitraum rund 10,6 Mio. Euro durch Werbung öffentlicher Stellen. Damit liegt das öffentlich-rechtliche Medienhaus noch etwas vor Google, das entgegen dem Trend weiter bei den Einnahmen auf rund 8,2 Mio. Euro zulegte. Auch Meta (Facebook, Instagram) legte leicht auf ca. 6,8 Mio. Euro zu, TikTok (ca. 850.000 Euro) ebenso. Generell stiegen die Werbeeinnahmen der internationalen Giganten abermals an - um ca. 1 Mio. Euro auf 17,4 Mio. Euro, die von Bund, Ländern, Kammern oder auch (teil-)staatlichen Betrieben an sie flossen.

An die drei großen Boulevardmedien ("Kronen Zeitung", "Oe24", "Heute") gingen im 1. Halbjahr in Summe 11,8 Mio. Euro - ein Rückgang von rund 1,5 Mio. Euro, der u.a. auf die geringere Werbefreude der Stadt Wien zurückzuführen ist. Bei der "Krone" (ca. 6,2 Mio. Euro) fiel der Rückgang mit rund 200.000 Euro noch am geringsten aus. "Heute" (ca. 3 Mio. Euro, minus 680.000 Euro) und "Oe24" (ca. 2,6 Mio. Euro, minus 740.000 Euro) traf es härter.

Einen starken Rückgang verzeichnete auch die Gewista Werbegesellschaft, die sich auf Außenwerbung spezialisiert. Sie nahm rund 7,2 Mio. Euro ein und damit ca. 1,6 Mio. Euro weniger als noch im 1. Halbjahr 2025. Auch "Die Presse" (ca. 1,8 Mio. Euro) verzeichnete ein deutliches Minus von fast 20 Prozent. Die Regionalmedien Austria (RMA) mit Titeln wie "Mein Bezirk" blieben dagegen mit ca. 4,4 Mio. Euro von einem gröberen Werbeeinnahmenrückgang verschont. Merklich zulegen konnte die "Kleine Zeitung" auf ca. 2,9 Mio. Euro (plus 350.000 Euro).

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