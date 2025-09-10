News Logo
ABO

Volksanwaltschaft über Suizidrate im Strafvollzug besorgt

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Zuletzt beging ein Häftling in der JA Stein Selbstmord
©APA, THEMENBILD, EVA MANHART
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Volksanwaltschaft zeigt sich über die Suizidrate in den heimischen Gefängnissen besorgt. Die für den Strafvollzug zuständige Volksanwältin Gabriela Schwarz (ÖVP) spricht von einer "dramatischen Entwicklung". Seit Jahresbeginn seien nicht weniger als 40 versuchte und tatsächliche Suizidfälle verzeichnet worden, stellte Schwarz am Mittwoch anlässlich des Welttags der Suizidprävention fest. Zuletzt beging in dieser Woche ein Insasse der Justizanstalt (JA) Stein Suizid.

von

"Ausschlaggebend sind oft die prekären Haftbedingungen. Nachträglich befragt geben viele Insassen, die sich selbst verletzt haben, an, dass es ihnen geholfen hätte, wenn sie jemand zum Reden gehabt hätten", berichtete Schwarz. Hohe Belegzahlen und zu wenig Personal seien Alltag im Strafvollzug. Das führe zu schlechten Versorgungsbedingungen, erschwerter Resozialisierung und steigenden Suizidzahlen.

Dass die meisten Suizidfälle im heurigen Jahr in der JA Josefstadt verzeichnet wurden, dürfte insofern nicht überraschen, als es sich dabei um das größte Gefängnis des Landes handelt, das mit Überbelag und personellen Engpässen kämpft. Im Strafvollzug müsse grundsätzlich "rasch etwas passieren, um die Zustände für Insassen und Personal zu verbessern. Hier geht es um Menschenleben", appellierte Schwarz.

Die versuchten und tatsächlichen Suizidfälle haben sich laut Volksanwaltschaft im Strafvollzug seit 2019 fast verfünffacht. "Während es 2019 insgesamt 13 Fälle gab, waren es im Vorjahr 60 Fälle. Diese Zahlen sollten uns alle alarmieren", gab Schwarz zu bedenken. Eine zweite Einschätzung des Suizidrisikos nach Haftantritt sei daher dringend geboten: "Seit Jahren fordere ich eine Verbesserung der Suizidprävention von Strafgefangenen. Dazu gehört eine zweite Einschätzung zum Suizidrisiko nach den ersten acht bis zwölf Wochen in Haft."

48 Empfehlungen hätte eine Expertengruppe unter Beteiligung der Volksanwaltschaft im Auftrag des Justizministeriums 2023 vorgelegt, um das Suizidrisiko in den Justizanstalten zu senken. "Es liegen genug Verbesserungsvorschläge auf dem Tisch. Passiert ist bis dato nichts", bedauerte Schwarz.

( S E R V I C E - Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Am Podium diskutierte man über die Zukunft des Qualitätsjournalismus
Technik
Forscher fordert bei Qualitätsjournalismusförderung klare Kriterien
Die Wissenschafter nahmen den Homocysteinspiegel unter die Lupe (Symbolbild)
Gesundheit
Grazer Forscher definierten nneues Herz-Kreislauf-Risiko
++ ARCHIVBILD ++ Automatisierte Systeme sollen manuelle Sortierung ergänzen
Technik
Grazer Forschungsprojekt sucht smarte Sortierlösungen für Altkleider
"Zu gestresst für Sex?"
Technik
Wissenschaftlich belegt: Stress als Sex-Killer
"Zu gestresst für Sex?"
Gesundheit
Wissenschaftlich belegt: Stress als Sex-Killer
Statue der Justitia im Wiener Justizpalast
Politik
OGH kippt Versicherungsklausel gegen Geschlechtsanpassung
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER