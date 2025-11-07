Österreichs Moor-Geodatenbank wurde umfassend erneuert

Präsentiert wurde die Datenbank im Rahmen einer "Nationalen Moor-Plattform" des Projekts "LIFE AMooRe -Austrian Moor Restoration". Das EU-Projekt "LIFE AMooRe" zielt laut Umweltministerium darauf ab, "die Umsetzung der Moorstrategie Österreich 2030+ durch konkrete Maßnahmen zur Moorwiederherstellung ebenso wie durch die Erarbeitung von Grundlagen und Entscheidungsmechanismen für die Zeit nach Projektende ins Rollen zu bringen". Das Projekt läuft bis 2033 mit einem Gesamtvolumen von 44 Millionen.

"Moore sind wertvolle Klimaschützer und einzigartige Lebensräume. Sie speichern enorme Mengen an Kohlenstoff, regulieren den Wasserhaushalt und bieten seltenen Arten einen wichtigen Rückzugsraum", betonte Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP), dessen Ressort das Projekt mit 3,6 Millionen Euro unterstützt.