ABO

Kreativität: Warum das Gehirn dafür Langweile braucht

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Gedanken schweifen lassen: Langeweile fördert neue Ideen
©APA, dpa, gms, Zacharie Scheurer
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Wann haben Sie sich das letzte Mal richtig gelangweilt und ihren Gedanken dabei freien Lauf gelassen? Fast immer, wenn wir Gelegenheit dazu hätten, greifen wir automatisch zum Smartphone, starten einen Podcast, scrollen auf Social Media oder suchen uns eine neue Aufgabe.

von

Diese permanente Beschäftigung könne jedoch ihren Preis haben, schreibt die Neurowissenschaftlerin und Buchautorin Friederike Fabritius in ihrem aktuellen Newsletter. Ein Zustand ständiger kognitiver Geschäftigkeit könne auf Dauer unsere Fähigkeit zum kreativen Denken oder zur emotionalen Regulation negativ beeinflussen.

Fabritius erklärt, warum Nichtstun wichtig ist - auch wenn es sich zunächst wie unproduktive Zeit anfühlt: Dadurch sorgen wir dafür, dass unser sogenanntes Default Mode Network (DMN) im Alltag kaum Raum bekommt. Das DMN ist - vereinfacht erklärt - eine Gruppe von Hirnregionen, die aktiv sind, wenn wir keinen konkreten Aufgaben nachgehen – zum Beispiel beim Tagträumen, Nachdenken oder Erinnern.

Wie Fabritius schreibt, entstünden kreative Aha-Momente oft genau dann, wenn das DMN aktiv ist. Studien deuten darauf hin, dass Menschen kreativer sind, wenn sie vor einer Aufgabe kurzzeitig nichts zu tun hatten. Viele Menschen hätten Langeweile jedoch weitgehend aus ihrem Alltag verbannt, so Fabritius. Wie holt man sie zurück?

Die Neurowissenschaftlerin empfiehlt alltagstaugliche Gelegenheiten:

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Nahrungsergänzungenmittel sollte man nicht auf eigene Faust einnehmen
Gesundheit
Biohacking: Wie man seinem Wohlfühlcode auf die Spur kommt
Whatsapp im Browser benutzt? Dann das Abmelden nicht vergessen
Technik
Whatsapp Web: Im Browser chatten - und sicher abmelden
Delegieren kann ein Powermove sein, auch als Akt der Selbstfürsorge
Gesundheit
Nicht nur aushalten: Wie gestalte ich die Wechseljahre?
++ ARCHIVBILD ++ Die 4-A-Taktik hilft, Stress durch E-Mail-Flut gelassen zu begegnen
Technik
Perfekt aufgeräumtes Mail-Postfach: Anleitung in 5 Schritten
Die Kombination verschiedener pflanzlicher Eiweißquellen ist wichtig
Gesundheit
Eiweißbedarf pflanzlich decken? Worauf es dabei ankommt
Vier Olivenöle landen auf den ersten Plätzen der Stiftung Warentest
Gesundheit
Viel Mittelmaß im Olivenöl-Test - und acht fallen ganz durch
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER