Selenskyj: Ukrainische Unterhändler treffen US-Vertreter

Angriff auf Region Saporischschja (Archivbild)
©APA, ANDRIY ANDRIYENKO, 65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces
Ukrainische Unterhändler treffen sich am Donnerstag mit US-Vertretern. Themen sind das sogenannte Wohlstandspaket und der Wiederaufbau seines Landes, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. Zudem würden die Teams die Vorbereitungen für ein trilaterales Treffen unter Einbeziehung Russlands erörtern. Er hoffe, dass diese Verhandlungsrunde Anfang März stattfinden könne. Bei russischen Angriffen im Süden der Ukraine wurden indes nach Behördenangaben vier Menschen getötet.

Außerdem sei ein Kind bei den Attacken am Dienstagabend verletzt worden, teilte der Zivilschutz mit. Luftangriffe auf ein Dorf im Kreis Saporischschja zerstörten den Angaben nach ein Wohnhaus und beschädigten ein weiteres. Russlands Militär griff demnach am Abend des vierten Kriegsjahrestags an. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit dem 24. Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion.

