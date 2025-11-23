News Logo
ABO

Viele Verletzte nach russischen Drohnenangriffen in Ukraine

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Wieder heftige Drohnenangriffe in der Nacht (Archivbild)
©AFP, APA, SERGEI SUPINSKY
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Auch vor den in Genf geplanten Gesprächen über den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump haben Russland und die Ukraine ihre massiven gegenseitigen Drohnenangriffe in der Nacht auf Sonntag fortgesetzt. In der ukrainischen Industriestadt Dnipro geriet ein Wohnhaus in Brand, es gab laut Behörden mindestens 15 Verletzte, darunter ein elf Jahre altes Mädchen. Ukrainische Drohnenangriffen setzten indes ein Wärmekraftwerk in Schatura im Moskauer Gebiet in Brand.

von

Am Samstagabend wurden laut Militärverwaltung bei russischen Angriffen in Saporischschja zwei Wohnhäuser getroffen und sechs Menschen verletzt. Die drei Männer und drei Frauen mussten demnach im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt griff Russland mit 98 Drohnen in der Nacht an, wie die Luftstreitkräfte mitteilten. Die meisten Flugobjekte seien unschädlich gemacht worden, 27 Drohnen dagegen seien an 12 Stellen eingeschlagen.

In den umkämpften Gebieten Donezk und Cherson starben seit Samstag mindestens acht Menschen, wie die Behörden mitteilten. Es habe auch 15 Verletzte gegeben.

Bei Gegenangriffen der Ukraine mit Drohnen geriet ein Wärmekraftwerk im Moskauer Gebiet in der Stadt Schatura in Brand, wie Gouverneur Andrej Worobjow und Augenzeugen in sozialen Netzwerken berichteten. Worobjow teilte bei Telegram mit, dass die Flugabwehr einen Teil der Drohnen abgeschossen habe, ein Teil sei auf dem Kraftwerksgelände eingeschlagen. Die Stromversorgung in Schatura sei intakt.

Nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergej Sobjanin flogen mindestens drei Drohnen in Richtung der russischen Hauptstadt. Die Flugabwehr habe sie zerstört. Das russische Verteidigungsministerium meldete am Morgen, dass insgesamt 75 Angriffe mit ukrainischen Drohnen abgewehrt worden seien. Zu Schäden oder Verletzten machte das Ministerium wie immer keine Angaben.

Über eine mögliche Beendigung der Kämpfe in dem seit fast vier Jahren andauernden russischen Angriffskrieg soll es am Vormittag bei Verhandlungen über Trumps Friedensplan in Genf gehen. Eine ukrainische Delegation kommt mit Vertretern der USA und Europas zu Gesprächen über den 28-Punkte-Plan zusammen, in dem vor allem Kiew Zugeständnisse abverlangt werden. Russische Vertreter sind nicht dabei.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wahl nach Absetzung von bosnischem Serbenführer Dodik
Politik
Wahl nach Absetzung von bosnischem Serbenführer Dodik
Marco Rubio pocht auf US-Urheberschaft des Plans für die Ukraine
Politik
US-Außenminister Rubio für Beratungen in Genf eingetroffen
Trotz Waffenruhe in Gaza gibt es immer wieder gewaltsame Vorfälle
Politik
Mindestens 18 Tote bei gewaltsamen Vorfällen in Gaza
US-Präsident Trump: Angebot nicht letzter Vorschlag
Politik
Trump: Ukraine-Vorschlag nicht letztes Angebot
G20-Gipfel in Johannesburg thematisiert US-Friedensplan für Ukraine
Politik
G20-Erklärung spart Russlands Krieg namentlich aus
In Nigeria ist die Christenverfolgung traurige Realität
Politik
Über 300 Kinder aus katholischer Schule in Nigeria entführt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER