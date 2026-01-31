Irak: Parlament macht neuen Anlauf bei Präsidentenwahl

© AHMAD AL-RUBAYE, AFP, APA home Aktuell Politik

Im Irak will das Parlament am Sonntag zur Wahl eines neuen Staatschefs zusammenkommen. Dieser soll dann einen Ministerpräsidenten nominieren - also einen Kandidaten für das wichtigere der beiden Spitzenämter. Der aussichtsreichste Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten ist Nuri al-Maliki, der nach dem Sturz von Langzeitdiktator Saddam Hussein von 2006 bis 2014 bereits Regierungschef im Irak war.

von APA