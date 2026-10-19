Viele Tote bei Houthi-Angriff auf Militärlager im Jemen

Die aufständischen Houthis und die von Saudi-Arabien unterstützte Regierungstruppen des Jemen liefern sich seit September wieder verstärkt Gefechte. Die Regierungstruppen hatten in diesem Monat eine Offensive gestartet, um Gebiete nahe der strategisch wichtigen Meerenge Bab al-Mandab am Roten Meer zurückzuerobern. Der seit 2014 andauernde Krieg gilt als Stellvertreterkonflikt zwischen dem Iran auf der einen sowie den USA, Israel und Saudi-Arabien auf der anderen Seite. Eine 2022 vereinbarte Waffenruhe war in diesem Jahr zerbrochen.

Der stellvertretende Gouverneur der Shabwa-Provinz sprach von einem verwerflichen Terrorakt. In dem Lager würden Sicherheitskräfte und Polizisten ausgebildet.