USA und Venezuela nehmen diplomatische Beziehung wieder auf

"Dieser Schritt wird unsere gemeinsamen Bemühungen zur Förderung der Stabilität, zur Unterstützung der wirtschaftlichen Erholung und zur Förderung der politischen Versöhnung in Venezuela erleichtern", erklärte das Außenministerium. "Unser Engagement konzentriert sich darauf, dem venezolanischen Volk dabei zu helfen, einen schrittweisen Prozess voranzutreiben, der die Voraussetzungen für einen friedlichen Übergang zu einer demokratisch gewählten Regierung schafft."

Nach Monaten erhöhter Spannungen nahmen die USA im Jänner den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro fest, was eine Reihe von Veränderungen im Land auslöste, darunter die Vereidigung der Übergangspräsidentin Delcy Rodriguez. Seitdem haben die beiden Länder ihre bilateralen Beziehungen schrittweise wieder aufgenommen.