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US-Militär schoss zwei iranische Kampfdrohnen ab

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Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Straße von Hormus
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Das US-Militär hat nach eigenen Angaben im Bereich der Straße von Hormus zwei iranische Kampfdrohnen abgeschossen. Diese hätten eine Bedrohung für die internationale Schifffahrt in der Meerenge dargestellt, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) in der Nacht auf Sonntag auf der Plattform X mit. US-Truppen seien weiterhin bereit, iranische Aggressionen abzuwehren.

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Bereits am Samstagmorgen war es rund um den Persischen Golf trotz der eigentlich geltenden Waffenruhe und laufender Verhandlungen für ein Kriegsende erneut zu gegenseitigen Angriffen gekommen. Das US-Militär schoss dabei nach eigenen Angaben iranische Drohnen ab und griff daraufhin auch Radarstellungen im Bereich der Straße von Hormus an. Der Iran feuerte wenig später ballistische Raketen auf Kuwait und Bahrain ab. Nach Angaben aus Teheran waren US-Militärstützpunkte in den Golfstaaten Ziel des Angriffs. Dem US-Militär zufolge schlug der Angriff fehl, die meisten Raketen wurden von der Luftabwehr abgefangen.

Der Iran-Krieg begann Ende Februar mit amerikanisch-israelischen Luftangriffen auf Ziele im Iran. Seit rund zwei Monaten gilt in dem Konflikt eine Waffenruhe. Seither kam es vereinzelt zu begrenzten gegenseitigen Angriffen.

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