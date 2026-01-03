US-Justizministerin: Maduro in New York angeklagt

"Sie werden sich schon bald vor amerikanischen Gerichten auf amerikanischem Boden der vollen Härte der amerikanischen Justiz stellen müssen", schrieb Bondi weiter. Sie bezeichnete Maduro und dessen Ehefrau als "mutmaßliche internationale Drogenhändler".

Am frühen Samstagmorgen hatte US-Präsident Donald Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social einen großangelegten Angriff auf Venezuela bestätigt. Dabei seien Maduro und dessen Ehefrau festgenommen und außer Landes gebracht worden.