News Logo
ABO

US-Justizministerin: Maduro in New York angeklagt

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores sind nach Angaben von US-Justizministerin Pam Bondi in New York angeklagt worden. Ihnen werden Verbrechen in Zusammenhang mit Drogenhandel vorgeworfen, wie Bondi auf der Plattform X mitteilte. Konkret werden Maduro demnach unter anderem "Verschwörung zum Drogenterrorismus" sowie "Verschwörung zum Kokainimport" vorgeworfen. Auch wird er des Besitzes von Maschinengewehren und Sprengstoff bezichtigt.

von

"Sie werden sich schon bald vor amerikanischen Gerichten auf amerikanischem Boden der vollen Härte der amerikanischen Justiz stellen müssen", schrieb Bondi weiter. Sie bezeichnete Maduro und dessen Ehefrau als "mutmaßliche internationale Drogenhändler".

Am frühen Samstagmorgen hatte US-Präsident Donald Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social einen großangelegten Angriff auf Venezuela bestätigt. Dabei seien Maduro und dessen Ehefrau festgenommen und außer Landes gebracht worden.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Politik
Mitglied der Sicherheitskräfte bei Protesten im Iran getötet
Politik
Neue Runde in Verhandlungen zum Ukraine-Krieg
Politik
Trump bestätigt US-Angriff in Venezuela
Politik
Separatisten im Jemen planen Referendum zur Unabhängigkeit
Politik
Militärnaher Favorit liegt bei Wahl in Myanmar vorn
Politik
UNO-Chef fordert von Israel Aufhebung von Arbeitsverbot
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER