Militärnaher Favorit liegt bei Wahl in Myanmar vorn

In den Regionalparlamenten sicherte sich die USDP demnach 14 der 15 bisher ausgezählten Mandate, ein weiteres ging an die Akha National Development Party. Im Oberhaus wurde bisher nur ein Mandat vergeben, das die Wa National Party errang. Es ist die erste Abstimmung, seit das Militär bei einem Putsch 2021 die zivile Regierung stürzte. Die Wahl ist in mehrere Phasen aufgeteilt, die dritte beginnt am 25. Jänner. Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Junta bei 52 Prozent und damit deutlich niedriger als bei den Wahlen 2020 und 2015.

Kritiker, darunter die Vereinten Nationen, westliche Staaten und Menschenrechtsgruppen, bezeichnen die Abstimmung als Farce, die weder frei noch fair oder glaubwürdig sei. Oppositionsparteien, die sich der Armee entgegenstellen, treten nicht an. "Die Wahl der Junta soll die Macht des Militärs über die Menschen verlängern", sagte die Myanmar-Expertin Lalita Hanwong von der thailändischen Kasetsart-Universität. Die entmachtete De-facto-Regierungschefin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi befindet sich in Haft, ihre Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) wurde aufgelöst.