Berichte über Explosionen und Rauchwolke über Caracas

US-Präsident Donald Trump hat wiederholt mit einem militärischen Eingreifen in Venezuela gedroht. Er drängt seit längerem auf eine Entmachtung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro. ⁠Die US-Regierung hat dazu Sanktionen gegen das südamerikanische Land ausgeweitet und ihre Militärpräsenz in der Region verstärkt. Es gab mehr als zwei Dutzend Angriffe auf Schiffe, die angeblich am Drogenhandel im Pazifik und in der Karibik beteiligt waren.

Das US-Verteidigungsministerium war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu ⁠erreichen.