Streiks in der Sozialwirtschaft gehen heute zu Ende

Politik
1 min
Streik der Sucht- und Drogenkoordination am Dienstag
©APA, HANS KLAUS TECHT
Am Donnerstag enden die Streiks an rund 400 Standorten der Sozialwirtschaft. Mit dieser Kampfmaßnahme versuchten die Bediensteten des privaten Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereichs seit Dienstag ihrer Forderung nach vier Prozent Lohnerhöhung Nachdruck zu verleihen. Die Stimmung sei gut, diese werde man auch in die fünfte Verhandlungsrunde im Jänner mitnehmen, hieß es von der GPA zur APA.

Nach einem kurzen "Weihnachtsfrieden" ist man auch im Jänner bereit für weitere Maßnahmen, sollten diese nötig sein. "Wir gehen mit großer Motivation ins neue Jahr und können selbstbewusst sagen, dass wir noch weiteres Mobilisierungspotenzial haben", so Chefverhandlerin Eva Scherz gegenüber der APA. Das letzte Angebot der Arbeitgeber sah eine Lohnerhöhung von 1,72 Prozent für das Gesamtjahr 2026 vor. Von den rund 130.000 Beschäftigten der Sozialwirtschaft werde das als "unzureichend" empfunden, so die Gewerkschaft.

