News Logo
ABO

UNO-Sicherheitsrat berät über US-Spannungen mit Venezuela

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Beratungen am UNO-Hauptsitz in New York anberaumt
©AFP, APA, KENA BETANCUR
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der UNO-Sicherheitsrat in New York berät am Dienstag in einer Dringlichkeitssitzung über die Spannungen zwischen den USA und Venezuela. Caracas hatte die Sitzung mit Unterstützung Russlands und Chinas gefordert. Die USA erhöhten in den vergangenen Wochen militärisch und wirtschaftlich den Druck auf Venezuela. US-Präsident Donald Trump beschuldigt Venezuelas linksnationalistischen Präsidenten Nicolás Maduro, Drogenbanden zu kontrollieren und gezielt gegen die USA einzusetzen.

von

Seit September greift die US-Armee immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden bereits mehr als 100 Menschen getötet. Kritiker stufen die Angriffe als außergerichtliche Hinrichtungen und völkerrechtswidrig ein. Die USA brachten zudem Kriegsschiffe vor der venezolanischen Küste in Stellung und zuletzt zwei Öltanker unter ihre Kontrolle. Maduro vermutet hinter dem US-Vorgehen Pläne zu seinem Sturz.

Security Council members raise their hands during a vote to extend the deployment of the UN's peacekeeping mission in Democratic Republic of Congo by one year as Washington called for Rwanda and M23 forces to respect a regional peace deal at UN headquarters in New York on December 19, 2025. (Photo by kena betancur / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
US-Küstenwache beschlagnahmte kürzlich Öltanker in der Karibik
Politik
Trump: Rücktritt Maduros wäre "klug"
Die Waffen sollen endlich schweigen
Politik
Bewegung bei Ukraine-Friedengesprächen
Immer wieder Kämpfe in nordsyrischer Stadt
Politik
Kurden stoßen mit Regierungseinheiten in Aleppo zusammen
Russland verstärkt Angriffe auf Odessa (Archivbild)
Politik
Kiew meldet "systematische" russische Angriffe auf Odessa
US-Justizministerium wurde am Freitag kurz vor Fristenende aktiv
Politik
Epstein-Dateien gelöscht - Trump-Foto wieder online
Ermittler untersuchen das Autowrack
Politik
Autobombe tötet russischen General in Moskau
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER