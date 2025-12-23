UNO-Sicherheitsrat berät über US-Spannungen mit Venezuela

von
Seit September greift die US-Armee immer wieder Boote angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden bereits mehr als 100 Menschen getötet. Kritiker stufen die Angriffe als außergerichtliche Hinrichtungen und völkerrechtswidrig ein. Die USA brachten zudem Kriegsschiffe vor der venezolanischen Küste in Stellung und zuletzt zwei Öltanker unter ihre Kontrolle. Maduro vermutet hinter dem US-Vorgehen Pläne zu seinem Sturz.
Security Council members raise their hands during a vote to extend the deployment of the UN's peacekeeping mission in Democratic Republic of Congo by one year as Washington called for Rwanda and M23 forces to respect a regional peace deal at UN headquarters in New York on December 19, 2025. (Photo by kena betancur / AFP)