ABO

Trump: US-Abzug auch aus Italien und Spanien vorstellbar

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Einen Tag nach seiner Drohung eines US-Truppenabzugs aus Deutschland legt Präsident Donald Trump nach. Auf die Frage, ob er sich einen solchen Schritt auch in Italien und Spanien vorstellen könne, sagte er: "Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich werde ich das." Italien habe sich nicht als Hilfe für die USA erwiesen, sagte Trump ohne weitere Details zu nennen. Über Spanien, mit dem der Republikaner seit geraumer Zeit im Clinch liegt, sagte er: "Furchtbar, absolut furchtbar".

von

Die USA waren sowohl in Spanien als auch in Italien auf Widerstand bei der Nutzung von Militärstützpunkten für den Iran-Krieg gestoßen.

Am Mittwoch hatte Trump angekündigt, einen US-Truppenabzug aus Deutschland überprüfen zu lassen. Eine Entscheidung solle in Kürze folgen. Kurz vor der Drohung war Trump Bundeskanzler Friedrich Merz verbal angegangen. Der CDU-Politiker ist allerdings nicht der einzige Europäer, mit dem der Republikaner neuerdings nicht kann: Zuletzt krachte es nach Trumps Kritik am Papst auch zwischen ihm und der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Aktuell sind nach Angaben des US-Militärs von Mitte April rund 86.000 Soldaten in Europa stationiert – davon rund 39.000 in Deutschland. Die Zahl verändert sich regelmäßig, auch wegen Rotationen und Übungen.

Die Stützpunkte sind nicht nur für Deutschland von großem Wert, sondern auch für die USA selbst. Zu den militärisch bedeutsamsten gehört die Ramstein Air Base in Rheinland-Pfalz, die für die USA als zentrale Luftdrehscheibe für Europa und den Nahen Osten dient. Das größte US-Militärkrankenhaus im Ausland befindet sich im rheinland-pfälzischen Landstuhl, der größte US-Truppenübungsplatz außerhalb der USA liegt nahe Grafenwöhr in Bayern.

Über die Autoren

Logo
Ähnliche Artikel
Politik
Lulas Veto aufgehoben - Bolsonaros Haft drastisch verkürzt
Heimatschutzminister Markwayne Mullin
Politik
US-Kongress bewilligt Haushalt für Heimatschutzministerium
US-Präsident Trump
Politik
Bericht: Trump prüft neue Angriffe auf den Iran
Royals Charles und Camilla werden von Präsident Trump verabschiedet
Politik
Charles und Camilla beenden US-Besuch
Aung San Suu Kyi kann Gefängnis verlassen (Archivbild)
Politik
Myanmar: Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi im Hausarrest
Chinas Außenminister Wang Yi telefonierte mit US-Kollegen Marco Rubio
Politik
China: Taiwan "größtes Risiko" für Beziehungen zu USA
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER