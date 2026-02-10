Trump kippt eine der wichtigsten Klimaschutz-Grundlagen

Darauf gehen unter anderem die Regeln für den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen sowie von Gas- und Kohlekraftwerken zurück. "Dies wird die größte Deregulierungsmaßnahme in der amerikanischen Geschichte sein", so Trumps Sprecherin Karoline Leavitt.

Eine Rücknahme der "Gefährdungsfeststellung" würde laut Experten automatisch auch die genannten Vorschriften für den CO2-Ausstoß in Frage stellen. Trump begründet seinen Plan damit, dass die Vorschriften schwere wirtschaftliche Schäden unter anderem für Autohersteller bedeuteten. Der Verkehr ist der größte CO2-Verursacher in den USA.