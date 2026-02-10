ABO

Trump kippt eine der wichtigsten Klimaschutz-Grundlagen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
US-Präsident Donald Trump
©SAMUEL CORUM, Archiv, APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
US-Präsident Donald Trump kippt eine der wichtigsten Grundlagen für den Klimaschutz in seinem Land. Das Weiße Haus erklärte am Dienstag, Trump werde am Donnerstag die zu Zeiten des demokratischen Präsidenten Barack Obama festgeschriebene Feststellung zurücknehmen, dass Treibhausgasemissionen gesundheitsschädlich seien. Die "Gefährdungsfeststellung" (Endangerment Finding) von 2009 ist die rechtliche Grundlage für den Kampf gegen den Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) in den USA.

von

Darauf gehen unter anderem die Regeln für den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen sowie von Gas- und Kohlekraftwerken zurück. "Dies wird die größte Deregulierungsmaßnahme in der amerikanischen Geschichte sein", so Trumps Sprecherin Karoline Leavitt.

Eine Rücknahme der "Gefährdungsfeststellung" würde laut Experten automatisch auch die genannten Vorschriften für den CO2-Ausstoß in Frage stellen. Trump begründet seinen Plan damit, dass die Vorschriften schwere wirtschaftliche Schäden unter anderem für Autohersteller bedeuteten. Der Verkehr ist der größte CO2-Verursacher in den USA.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Amtierender ICE-Chef Todd Lyons
Politik
"Gestapo-Methoden": ICE-Chef wehrt sich gegen Vorwürfe
Politik
Netanyahu trifft Trump am Mittwoch in Washington
Migranten sollen in Zukunft schneller abgeschoben werden
Politik
EU-Parlament stimmt für sichere Herkunfts- und Drittstaaten
Energieanlage wurde schwer beschädigt
Politik
Mutter und Tochter durch russische Bomben getötet
Frankreichs Präsident spricht von "Grönland-Moment"
Politik
Macron will Dialog mit Putin - Kreml ist bereit
Ex-Prinz Andrew
Politik
Epstein-Vorwürfe gegen Andrew: Charles will Polizei helfen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER