ABO

Netanyahu trifft Trump am Mittwoch in Washington

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
US-Präsident Donald Trump empfängt an diesem Mittwoch den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu zu Gesprächen. Bei dem Treffen um 11.00 Uhr (Ortszeit, 17.00 Uhr MEZ) im Weißen Haus wird es Netanyahu zufolge vor allem um die Verhandlungen der USA mit dem Iran gehen. Er werde Trump die israelische Auffassung zu den Gesprächen mit der Islamischen Republik darlegen, sagte Netanyahu. Es solle aber auch die Lage im Gazastreifen und in der Region besprochen werden.

von

Nach Angaben seines Büros will der israelische Ministerpräsident, der einem teils extrem rechtsreligiösen Kabinett vorsitzt, auf Beschränkungen für das iranische Raketenprogramm pochen. Dabei dürfte es auch um Trumps Drohung mit einem US-Angriff auf den Iran gehen, sollten die Atomgespräche scheitern.

Die USA und der Iran hatten am Freitag im Oman indirekte Gespräche über das iranische Nuklearprogramm geführt, die Trump als "sehr gut" bezeichnete. Es ist bereits das siebente Treffen Netanyahus mit dem US-Präsidenten seit Trumps erneutem Amtsantritt vor gut einem Jahr. Die beiden Politiker gelten als enge Verbündete.

Die israelische Zeitung "Yediot Ahronot" berichtete, Netanyahu wolle mit Trump aktuelle Geheimdienstinformationen über das iranische Raketenprogramm teilen sowie über das Massaker, das "das Regime an seinen eigenen Bürgern verübt hat". Die Führung in Teheran hatte regierungskritische Massenproteste gewaltsam niederschlagen lassen, dabei wurden auf dem Höhepunkt der Proteste in den Nächten des 8. und 9. Jänner Tausende Demonstranten getötet.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Migranten sollen in Zukunft schneller abgeschoben werden
Politik
EU-Parlament stimmt für sichere Herkunfts- und Drittstaaten
Energieanlage wurde schwer beschädigt
Politik
Mutter und Tochter durch russische Bomben getötet
Frankreichs Präsident spricht von "Grönland-Moment"
Politik
Macron will Dialog mit Putin - Kreml ist bereit
Ex-Prinz Andrew
Politik
Epstein-Vorwürfe gegen Andrew: Charles will Polizei helfen
Reisen & Freizeit
Kerosin auf Kuba wird knapp: Air Canada stoppt Flüge
Ghislaine Maxwell in ihrer Zelle in Texas
Politik
Epstein-Komplizin verweigert Aussage im Repräsentantenhaus
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER