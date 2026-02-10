Mutter und Tochter bei russischem Angriff in Donezk getötet

© AFP, APA, GENYA SAVILOV home Aktuell Politik

Eine Mutter und ihre elfjährige Tochter sind nach ukrainischen Angaben bei einem russischen Luftangriff auf die Region Donezk ums Leben gekommen. 14 weitere Personen, darunter ein siebenjähriges Mädchen, seien bei dem Angriff auf die Stadt Slowjansk verletzt worden, teilt Gouverneur Wadym Filaschkin am Dienstag auf Telegram mit. In der südukrainischen Schwarzmeerregion Odessa wurde dem Betreiber zufolge eine Energieanlage durch einen russischen Angriff schwer beschädigt.

von APA