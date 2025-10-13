News Logo
ABO

Trump erwägt Lieferung von Langstreckenraketen an Kiew

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Nach Nahost-Erfolg richtet Trump den Blick in Richtung Ukraine
©AFP, APA, SAUL LOEB
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
US-Präsident Donald Trump erwägt die Lieferung von Langstreckenraketen an die Ukraine. Er werde dem russischen Präsidenten Wladimir Putin möglicherweise mitteilen, dass er Kiew mit Tomahawk-Raketen beliefern werde, falls der Krieg nicht beendet werde, sagte Trump am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in Washington. Er wolle sicherstellen, dass die Ukraine mit neuen Waffen versorgt werde. "Sie hätten gerne Tomahawks. Das ist ein Schritt nach vorne."

von

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor mitgeteilt, dass er zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen mit Trump gesprochen und dabei die Stärkung der Luftverteidigung, der Widerstandsfähigkeit und der Langstreckenfähigkeiten der Ukraine erörtert habe. "Wir haben auch viele Details im Zusammenhang mit dem Energiesektor besprochen", teilte Selenskyj auf der Plattform X mit. "Präsident Trump ist über alles, was passiert, gut informiert. Wir haben vereinbart, unseren Dialog fortzusetzen, und unsere Teams treffen ihre Vorbereitungen."

Russland äußerte sich besorgt über die mögliche US-Raketenlieferung. "Das Thema Tomahawks gibt Anlass zu großer Sorge", sagte der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, am Sonntag dem Staatsfernsehen. "Gegenwärtig ist wirklich ein dramatischer Moment, da die Spannungen von allen Seiten eskalieren." Wenn Tomahawk-Raketen auf Russland abgefeuert würden, müsse die russische Führung berücksichtigen, dass einige Versionen der Rakete Atomsprengköpfe tragen könnten. "Stellen Sie sich vor: Eine Langstreckenrakete wird gestartet und fliegt, und wir wissen, dass es sich um eine Atomrakete handeln könnte. Was sollte die Russische Föderation denken? Wie sollte Russland reagieren? Militärexperten im Ausland sollten das verstehen."

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die Geiseln kehren endlich heim
Politik
Hamas-Geiseln sollen freikommen - Trump: Krieg vorbei
Laurent Nuñez neuer Innenminister
Politik
Französische Regierung mit vielen neuen Gesichtern ernannt
Israel bereitet sich auf Aufnahme der Geiseln vor
Politik
Israel erwartet Geiselfreilassung Montagfrüh
Eskalation an der Grenze zwischen Afghanistan und Pakistan
Politik
Dutzende Tote bei Kämpfen zwischen Afghanistan und Pakistan
Der Druck dürfe nicht nachlassen, so Selenskyj
Politik
Selenskyj fordert nach Luftangriffen zum Handeln auf
Vorbereitungen für den Gaza-Friedensgipfel laufen bereits
Politik
Nach Gaza-Waffenruhe nun Friedensgipfel mit Trump geplant
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER