News Logo
ABO

Von der Leyen und Costa bei Syriens Präsident Sharaa

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Syriens Präsident bekommt Besuch aus der EU
©APA, HANDOUT, SANA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa reisen nach Syrien und treffen dort am Freitag den syrischen Präsidenten Mohammed al-Sharaa in Damaskus. Bei dem Treffen soll es nach Angaben der EU-Kommission um die Vertiefung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen gehen. Es ist der erste Besuch der EU-Spitzen in Syrien seit dem Sturz des langjährigen syrischen Machthabers Bashar al-Assad im Dezember 2024.

von

Al-Sharaa bemüht sich um internationale Unterstützung beim Wiederaufbau des Landes. Der Frieden in dem Land ist nach Jahren des Bürgerkriegs nach wie vor zerbrechlich. In Aleppo gab es zu Beginn der Woche tödliche Gefechte zwischen Soldaten der islamistischen syrischen Übergangsregierung und kurdischen Kämpfern. Die EU ist ein wichtiger Geldgeber für Damaskus und hat die während des Bürgerkriegs verhängten Sanktionen zurückgenommen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wieder eine weitreichende Entscheidung Trumps im Alleingang
Politik
USA verlassen 66 internationale Organisationen
Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa
Politik
Moskau: Ausländische Truppen in Ukraine wären legitimes Ziel
US-Präsident Trump
Politik
Trump: US-Aufsicht über Venezuela und Ölindustrie über Jahre
Russische Angriffe führen zu massiven Stromausfällen
Politik
Hunderttausende in Ukraine von Stromversorgung abgeschnitten
Die Frau erlitt einen tödlichen Kopfschuss
Politik
Frau bei ICE-Einsatz in Minnesota erschossen
Der UNO-Diplomat Türk ist Österreicher
Politik
UNO-Menschenrechtsbüro sieht Apartheid im Westjordanland
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER