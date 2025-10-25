Kiew erneut mit ballistischen Raketen angegriffen

Bei russischen Angriffen in der ostukrainischen Region Dnipropetrowsk wurden Behördenangaben zufolge mindestens zwei Menschen getötet. Sieben weitere Menschen seien bei den Drohnen- und Raketenangriffen verletzt worden, teilte der Chef der regionalen Militärverwaltung Wladyslaw Gaiwanenko am Samstag im Onlinedienst Telegram mit. "Es brachen Brände aus", fügte er hinzu. Unter anderem seien Wohngebäude, ein Laden und ein Auto beschädigt worden.

Kurzzeitig galt auch Luftalarm im ganzen Land wegen eines möglichen Einsatzes einer ballistischen Mittelstreckenrakete durch Russland. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion.