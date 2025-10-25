News Logo
ABO

Palästinenser: Verletzte nach Zwischenfällen im Gazastreifen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Berichte über Verletzte bei Zwischenfall im Gazastreifen
©AFP, APA, BASHAR TALEB
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Trotz der herrschenden Waffenruhe im Gaza-Krieg hat es palästinensischen Angaben zufolge erneut Verletzte bei Zwischenfällen im Süden des Gazastreifens gegeben. So sei eine Person im Nordwesten der Stadt Rafah durch israelischen Beschuss schwer verletzt worden, hieß es am Samstag aus Kreisen des nahegelegenen Nasser-Krankenhauses. Die Gegend steht unter israelischer Militärkontrolle. Israels Armee sagte auf Anfrage, sie gehe dem Bericht nach.

von

Laut dem Palästinensischen Roten Halbmond soll es auch zwei Verletzte bei einem israelischen Luftangriff auf ein Fahrzeug in dem Ort Bani Suhaila gegeben haben. Ein israelischer Militärsprecher sagte, ihm sei der Bericht bekannt, er könne einen solchen Vorfall in der Gegend aber nicht bestätigen.

Seit Inkrafttreten der Waffenruhe am 10. Oktober wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bisher 93 Palästinenser getötet.

Viele Todesopfer gab es vor rund einer Woche. Laut der israelischen Armee wurden am vergangenen Sonntag zunächst zwei Soldaten bei Angriffen im Süden des Gazastreifens getötet. Israel flog daraufhin die schwersten Luftangriffe seit Beginn der Waffenruhe. Krankenhausangaben zufolge kamen 44 Palästinenser ums Leben.

Seitdem hat sich die Lage deutlich beruhigt. Es gibt aber immer wieder einzelne Zwischenfälle. Israels Armee hat eigenen Angaben nach etwa auf Personen gefeuert, die vom Militär kontrolliertes Gebiet jenseits der sogenannten "gelbe Linie", hinter die sich die israelische Armee als Teil der vereinbarten Waffenruhe zurückgezogen hat, betreten und sich Soldaten dort genähert haben.

Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Brand nach russischem Raketenangriff in Kiew wird gelöscht
Politik
Toter und Verletzte bei russischen Angriffen auf Kiew
Politik
Anonyme Millionenspende an Pentagon während US-Shutdown
Politik
Wetterballons aus Belarus legten Flughäfen in Litauen lahm
Nun auch Drohnen aus den USA über dem Gazastreifen
Politik
US-Drohnen über dem Gazastreifen
Wieder ein vermeintliches Drogenboot im Visier des US-Militärs
Politik
Pentagon schickt Flugzeugträger nach Lateinamerika
US-Präsident Trump: Sanktionen gegen kolumbianischen Staatschef Petro
Politik
"Kokainproduktion": US sanktionieren Kolumbiens Präsidenten
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER