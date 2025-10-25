News Logo
ABO

Demos gegen Merz-Äußerung zu Migration in deutschen Städten

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Demonstration nach "Stadtbild"-Aussagen
©APA, dpa, Markus Scholz
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Demonstranten in Hamburg und mehreren anderen deutschen Städten haben gegen die Äußerungen des deutschen Bundeskanzlers Friedrich Merz (CDU) zu Migration und dem "Stadtbild" protestiert. In Hamburg versammelten sich Samstag bei regnerischem Herbstwetter nach Polizeiangaben rund 2.600 Menschen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) verteidigte im "Kurier" (Sonntag-Ausgabe) die Aussagen von Merz.

von

Merz hatte am 14. Oktober gesagt, die deutsche Bundesregierung korrigiere frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik und mache Fortschritte, "aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen". Später sagte er auf Nachfrage: "Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte."

"Es wäre falsch, so zu tun, als würde es das alles nicht geben. Und ich finde auch nichts Diskriminierendes an dieser Aussage - das ist eine Beschreibung der Wirklichkeit", sagte Stocker im "Kurier". "Wenn wir nicht mit offenen Augen und ehrlich mit dem Thema umgehen, dann werden die Menschen der Politik auch nicht mehr vertrauen." Pro Tag würden rund 35 Menschen Österreich verlassen, weil sie kein Aufenthaltsrecht haben, insgesamt seien das mehr als 10.000 Menschen pro Jahr.

Am vergangenen Mittwoch konkretisierte Merz, Probleme würden diejenigen Migranten machen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus hätten, nicht arbeiteten und die sich auch nicht an die in Deutschland geltenden Regeln hielten. Für diese konkretere Aussage bekommt Merz laut einer Umfrage überwiegend Zuspruch von der Bevölkerung. 63 Prozent der Befragten im ZDF-Politbarometer gaben dem CDU-Vorsitzenden recht, dass es im Stadtbild Probleme mit denjenigen Migranten gebe, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben, nicht arbeiten und gegen Regeln verstoßen. 29 Prozent halten die Aussage nicht für berechtigt.

Zu der Demonstration hatten die Partei Die Linke, Fridays for Future Hamburg und kleinere linke Gruppen aufgerufen. "Die CDU dreht durch - und mit jedem neuen rechten Spruch drängelt sich Kanzler Merz weiter in die Gunst der AfD", hieß es im Aufruf der Linken.

25.10.2025, Hamburg: Teilnehmende halten auf der Demonstration unter dem Motto «Wir sind das Stadtbild» Schilder mit den Aufschriften «Merz raus aus dem Stadtbild!», «Tochter gegen Merz» und «Herz statt rechte Hetze». Der Protest richtete sich gegen Aussagen von Bundeskanzler Merz zu Stadtbild und Migration. Foto: Markus Scholz/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Politik
Pakistan droht Afghanistan mit "offenem Krieg"
Feuerwehr in Kiew nach russischen Angriffen im Einsatz
Politik
Tote und Verletzte bei russischen Angriffen auf die Ukraine
Berichte über Verletzte bei Zwischenfall im Gazastreifen
Politik
Palästinenser: Verletzte nach Zwischenfällen im Gazastreifen
Politik
Wetterballons aus Belarus legten Flughäfen in Litauen lahm
Politik
Anonyme Millionenspende an Pentagon während US-Shutdown
Nun auch Drohnen aus den USA über dem Gazastreifen
Politik
US-Drohnen über dem Gazastreifen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER