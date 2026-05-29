ABO

Tote durch ukrainische Drohnenangriffe im besetzten Donezk

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Dronen dominieren mittlerweile den Krieg in der Ukraine
©Afp, APA, YURIY DYACHYSHYN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bei einem ukrainischen Drohnenangriff im russisch kontrollierten Teil der ostukrainischen Region Donezk sind nach Angaben der dortigen Behörden drei Menschen getötet worden. Die Mitarbeiter eines Wasserversorgers seien in einem Auto in Wuhlehirsk nördlich der Stadt Donezk unterwegs gewesen, als dieses von Drohnen getroffen worden sei, teilte der von Russland eingesetzte Verwaltungschef Denis Puschilin über den Kurznachrichtendienst Telegram mit.

von

Ein vierter Mann sei schwer verletzt worden. Auch in der russischen Grenzregion Brjansk kam nach Angaben des amtierenden Gouverneurs Jegor Kowaltschuk ein Mensch bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf ein Dorf ums Leben.

Die russische Luftabwehr fing nach Angaben des Gouverneurs Andrei Botscharow ukrainische Drohnen ab, die auf Energieanlagen und zivile Infrastruktur in der Region Wolgograd zielten. Dabei sei ein Wohnhaus getroffen worden, es gebe nach ersten Erkenntnissen aber keine Opfer, meldet die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf den Politiker. In der Region Wolgograd befindet sich eine große Raffinerie des russischen Energiekonzerns Lukoil.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Teheran dementiert Einigung
Politik
USA und Iran nähern sich 60-Tage-Deal - Teheran dementiert
Gebäude in den südlichen Vororten von Beirut getroffen
Politik
Israel greift erstmals seit Wochen wieder bei Beirut an
Drei Personen am Bahnhof Winterthur verletzt
Politik
Drei Verletzte bei Terrorakt im schweizerischen Winterthur
Derzeit kontrolliert Israel 60 Prozent des Küstenstreifens
Politik
Netanyahu ordnet Übernahme von 70 Prozent Gazas an
Donald Trump ist mit den Verhandlungen zum Iran-Krieg nicht zufrieden
Politik
Erneut gegenseitige Angriffe zwischen USA und Iran
Politik
Trump noch nicht zufrieden mit Iran-Verhandlungen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER