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Studenten blockieren Louvre-Zugang: Museum geschlossen

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Politik
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Der Louvre sperrte am Montag nicht auf
©Afp, APA, DIMITAR DILKOFF
Der Louvre hat wegen der Proteste in Frankreich seine Türen zu Beginn der Woche nicht wie gewohnt geöffnet. Das Museum sei aufgrund einer studentischen Protestbewegung derzeit geschlossen, teilte das weltbekannte Kunstmuseum auf seiner Webseite sowie in sozialen Medien mit. Es bat, "die entstandenen Unannehmlichkeiten" zu entschuldigen.

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Wie französische Medien berichteten, war der Zugang von Studierenden blockiert, die damit die seit Wochen stattfindenden Schulproteste unterstützen und mutmaßliche Polizeigewalt anprangern wollen. Demnach gab die Gewerkschaft CGT, die zwar nicht an der Aktion teilnehme, diese aber unterstütze, an, dass das Museum mindestens bis Mittag geschlossen bleiben solle. Schülerinnen und Schüler demonstrieren seit Ende September insbesondere für eine bessere Ausstattung der Schulen, mehr Lehrkräfte und bessere Lernbedingungen.

Die Aktion findet zwei Tage nach dem großen landesweiten Protesttag gegen hohe Lebenshaltungskosten in Frankreich statt, der in zahlreichen Städten von Ausschreitungen und schweren Schäden begleitet war. Darüber hinaus jährt sich an diesem Montag der spektakuläre Einbruch im Louvre, bei dem Schmuckstücke im geschätzten Wert von 88 Millionen Euro gestohlen wurden.

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