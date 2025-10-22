News Logo
Straßen-Projekte Thema von Nationalrat-Sondersitzung

Politik
Allen Protesten zum Trotz soll gebaut werden
Der Nationalrat tritt am Mittwoch auf Wunsch der Grünen zu einer Sondersitzung zusammen. Anlass ist, dass die Asfinag aus Sicht von Klubobfrau Leonore Gewessler ihr Bau-Programm öffentlich machen müsste. Die Grünen befürchten, dass neben dem umstrittenen Lobau-Tunnel noch andere Straßenprojekte durch sensible Regionen realisiert werden könnten.

Zusätzlich wird bei der Sitzung auch der von den Freiheitlichen beantragte Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek eingesetzt - dies allerdings ohne Debatte. Der Aufruf der Materie genügt, um ab sofort die Ausschuss-Arbeit zu ermöglichen.

Formal gestartet wird die Sitzung mit 10 Uhr. Debattiert wird ab 13 Uhr.

