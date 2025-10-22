Straßen-Projekte Thema von Nationalrat-Sondersitzung

Zusätzlich wird bei der Sitzung auch der von den Freiheitlichen beantragte Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek eingesetzt - dies allerdings ohne Debatte. Der Aufruf der Materie genügt, um ab sofort die Ausschuss-Arbeit zu ermöglichen.

Formal gestartet wird die Sitzung mit 10 Uhr. Debattiert wird ab 13 Uhr.