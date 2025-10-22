Straßen-Projekte Thema von Nationalrat-Sondersitzung

Der Nationalrat tritt am Mittwoch auf Wunsch der Grünen zu einer Sondersitzung zusammen. Anlass ist, dass die Asfinag aus Sicht von Klubobfrau Leonore Gewessler ihr Bau-Programm öffentlich machen müsste. Die Grünen befürchten, dass neben dem umstrittenen Lobau-Tunnel noch andere Straßenprojekte durch sensible Regionen realisiert werden könnten.
Zusätzlich wird bei der Sitzung auch der von den Freiheitlichen beantragte Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek eingesetzt - dies allerdings ohne Debatte. Der Aufruf der Materie genügt, um ab sofort die Ausschuss-Arbeit zu ermöglichen.
Formal gestartet wird die Sitzung mit 10 Uhr. Debattiert wird ab 13 Uhr.