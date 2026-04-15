Stocker beginnt Besuch in Indien

Österreich sieht im bevölkerungsreichsten Land der Welt einen "wirtschaftlich, strategisch und politisch äußerst wichtigen Partner", hieß es aus dem Kanzleramt. Stocker hatte die Reise in seiner Neujahrsrede Ende Jänner angekündigt. Mit Visiten nach Indien, China und in die Vereinigten Arabischen Emirate will er sich heuer als "Türöffner" für heimische Exportunternehmen betätigen. Die österreichischen Handelsbeziehungen zu Indien entwickeln sich äußerst dynamisch. Während die weltweiten Exporte österreichischer Unternehmen im Vorjahr um 0,5 Prozent zurückgingen, legten sie nach Indien um 13,6 Prozent zu.

In der österreichischen Delegation sind Vertreter von mehr als 60 Unternehmen, darunter Top-Konzerne wie Wienerberger, Andritz Hydro, Doppelmayr, Plasser & Theurer und AVL List sowie mehrerer Hochschulen (Montanuniversität Leoben, TU Wien, JKU Linz). Andritz zog im Rahmen der Reise bereits einen Auftrag im niedrigen dreistelligen Millionenbereich an Land: Der steirische Anlagenbauer soll das größte Pumpspeicherkraftwerk Indiens mit Turbinen ausrüsten.

Der Kanzler kam bereits am späten Dienstagabend (Ortszeit) in Neu-Delhi an. Von seinem Amtskollegen Narendra Modi wird er am Donnerstag empfangen. Dabei ist die Unterzeichnung mehrerer Absichtserklärungen geplant, um die bilaterale Zusammenarbeit zu stärken. Außerdem findet ein Wirtschaftsgipfel statt. Am Freitag besichtigt der Kanzler Projekte österreichischer Unternehmen und trifft sich mit indischen Managern, ehe er am Samstag wieder in Österreich erwartet wird.