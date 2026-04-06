Außenministerin Meinl-Reisinger besucht Saudi-Arabien

Die für Energieversorgung, Handel und Stabilität entscheidenden Routen müssten wieder frei und sicher passierbar sein, forderte die Außenministerin vor ihre Abreise am Montag. "Österreich schöpft alle diplomatischen Mittel aus, um aktiv zu einer Stabilisierung der Lage beizutragen und unsere nationalen Interessen zu schützen", so Meinl-Reisinger weiters. Das Ziel der Reise sei Deeskalation durch Vermittlung. "Wir bringen uns aktiv ein, vermitteln und positionieren Wien gezielt als Ort für Dialog, Verhandlung und konkrete Lösungen", betonte die Außenministerin. Zuletzt besuchte Meinl-Reisinger Saudi-Arabien Ende Jänner im Rahmen einer mehrtägigen Reise in die Golfregion.