Spitzentöne: Kickl ist weg, Babler da. Was mag das für die von ihm beanspruchte Kultur bedeuten?

Schon empfange ich kaum verhaltene Unmutsbekundungen meiner Klientel diesseits und jenseits der Rampe: Demonstrativ – anders könne man das Vorgefallene nicht deuten – habe der Vizekanzler das Kunstressort in sein eigenes Portfolio verräumt, innerhalb dessen man ihm am ehesten Wohnkompetenz zubilligen müsse. Weil er ja ordnungsgemäß gemeldet, folglich auch irgendwo wohnhaft sei. Auch seine eventuell zuständige Staatssekretärin werde in Fachkreisen eher für Wirtschaftsexpertise geschätzt.

Man müsse nun, sagt mir ein namhafter, besonders aufgebrachter Autor, versuchen, die neue Macht nicht zu reizen, sie aber gleichzeitig misstrauisch im Auge behalten, um notfalls sofort gegen sie vorgehen zu können.