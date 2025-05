Selenskyj wirft Russland Vorbereitung von Offensive vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland die Planung einer neuen Offensive vorgeworfen. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass Kremlchef Wladimir Putin sich auf eine Beendigung des Kriegs vorbereiteten und ernsthaft eine diplomatische Lösung in Betracht zögen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Russische Streitkräfte nahmen indes vier evakuierte Dörfer in der ukrainischen Region Sumy ein, teilte der Gouverneur von Sumy, Oleh Grigorow, mit.

von APA