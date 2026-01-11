News Logo
ABO

Selenskyj wirft Kreml gezielten Terror gegen Bevölkerung vor

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Selenskyj wirft Moskau Terrorisierung der Bevölkerung vor
©AFP, APA, POOL, LUDOVIC MARIN
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland nach den schweren Luftangriffen diese Woche gezielten Terror vorgeworfen. Das russische Militär habe innerhalb der vergangenen Woche rund 1.100 Drohnen, 890 gelenkte Fliegerbomben und 50 Raketen und Marschflugkörper, darunter die Mittelstreckenrakete Oreschnik, gegen die Ukraine eingesetzt, schrieb er am Sonntag in sozialen Netzwerken. "Auf Ziele, die keine militärische Bedeutung haben: Energieanlagen und Wohnhäuser."

von

Moskau habe extra das frostige Wetter abgewartet, um den einfachen Ukrainern das Leben so hart wie möglich zu machen. "Das ist bewusster, zynischer russischer Terror gegen die Menschen", argumentierte Selenskyj. Seine Worte illustrierte er mit Videoausschnitten von Drohnenschäden ziviler Objekte in Kiew und Umland sowie in den Regionen Charkiw, Cherson, Dnipropetrowsk, Donezk, Odessa, Saporischschja und Tschernihiw. Bilder aus dem westukrainischen Lwiw, wo die Oreschnik-Rakete eingeschlagen war, waren nicht zu sehen.

Der Kreml stellt die andauernde Bombardierung der Ukraine als Schläge gegen ausschließlich militärisch relevante Objekte dar, auch wenn unter der Zerstörung von Kraftwerken die Zivilbevölkerung leidet. Moskau hat zuletzt seinerseits Terrorvorwürfe gegen Kiew erhoben, weil die Ukraine angeblich eine Drohnenattacke auf eine der Residenzen von Präsident Wladimir Putin lanciert hat. Putin hat vor knapp vier Jahren den Krieg gegen die Ukraine befohlen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Politik
Palästinenser: Drei Tote durch israelisches Feuer in Gaza
Busse brachten Kämpfer aus den kurdisch dominierten Stadtteilen weg
Politik
Syrien gibt Festnahme hunderter Kurden in Aleppo bekannt
Politik
Eine Tote nach nächtlichen Drohnenangriffen in Russland
Irans Parlamentspräsident Qalibaf
Politik
Iran droht mit Gegenangriff auf Israel und US-Basen
Landesweit mehr als 1.000 Proteste geplant
Politik
US-Proteste nach Tötung einer Frau durch ICE-Beamten
Seit Tagen geht die Polizei gegen Demonstranten vor
Politik
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER