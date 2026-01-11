News Logo
Palästinenser: Drei Tote durch israelisches Feuer in Gaza

Politik
Bei zwei separaten Vorfällen im Gazastreifen sind laut lokalen Behörden mindestens drei Palästinenser durch israelisches Feuer getötet worden. Nach Angaben von Sanitätern wurde einer von ihnen in einem palästinensisch kontrollierten Viertel von Gaza-Stadt getötet. Zwei weitere starben in der Stadt Bani Suhaila östlich von Khan Younis, einem Gebiet, das Israel weiterhin besetzt hält. Das israelische Militär äußerte sich am Sonntag zunächst nicht zu den beiden Vorfällen.

Die Kämpfe haben sich seit der im Oktober zwischen Israel und der palästinensischen Hamas vereinbarten Waffenruhe weitgehend beruhigt, sind aber nicht vollständig beendet. Israel und die radikal-islamische Hamas beschuldigen einander gegenseitig, gegen das Abkommen zu verstoßen.

