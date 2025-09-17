News Logo
Selenskyj warnt vor Ausweitung des Krieges

Es geht um alle
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnt Europa vor einer Ausweitung des Kriegs durch Russland auch über sein Land hinaus. "Es ist entscheidend, dass Europa wirklich versteht: Wenn es um Russland geht, geht es nicht um den einen oder anderen Nachbarn, sondern um alle", erklärte der Präsident in seiner abendlichen Videoansprache, die er auf X veröffentlichte. Unterdessen gab es laut IAEA in der Nähe des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja erneut Beschuss.

"Andernfalls wird Russland seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen und den Krieg nur ausweiten - und zwar nicht unbedingt nur gegen die Ukraine." Der Krieg bleibe einzig und allein der Krieg von Russland und von Kremlchef Wladimir Putin, sagte Selenskyj. Man erwarte, dass die Welt daraus ihre Schlüsse ziehe - vor allem nach dem massiven Eindringen russischer Drohnen in Polens Luftraum.

Vergangene Woche waren in einer Nacht mindestens 19 Flugobjekte aus Russland in den polnischen Luftraum eingedrungen. Erstmals schossen die polnische Luftwaffe und NATO-Kräfte in Polen diese Drohnen ab.

In der Nacht auf Mittwoch gab es in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde erneut Beschuss. "Es wurden zwar keine Opfer oder Sachschäden gemeldet, aber der Vorfall unterstreicht einmal mehr die ständigen Gefahren für die nukleare Sicherheit", sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi.

Das IAEA-Team vor Ort habe Einschläge gehört und Rauch an drei Stellen beobachtet, teilte die Behörde mit. Die Granaten seien rund 400 Meter von einem Dieseltanklager entfernt außerhalb des Geländes eingeschlagen.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky reacts as he comes back at The Elysee presidential Palace, in Paris, on September 4, 2025 following a lunch during the Coalition of the Willing Summit. European leaders and Ukrainian President Volodymyr Zelensky meet in Paris on September 4, 2025, in a new effort to pile pressure on Russia's President Vladimir Putin after he vowed Russia will fight on in Ukraine if no peace deal is reached. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

