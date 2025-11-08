News Logo
Al-Sharaa in den USA eingetroffen

Ex-Jihadist erst am Freitag von US-Terrorliste gestrichen
©AFP, APA, MAURO PIMENTEL
Der syrische Interimspräsident Ahmed al-Sharaa ist am Samstag zu einem offiziellen Besuch in den USA eingetroffen. Das meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur, nachdem die USA den Ex-Jihadisten erst am Freitag von ihrer Terrorliste gestrichen hatten. Am Donnerstag hatte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Sanktionen gegen al-Sharaa aufgehoben. Al-Sharaa wird am Montag von US-Präsident Donald Trump zu einem historischen Besuch im Weißen Haus empfangen.

von

Al-Sharaas islamistische HTS-Miliz und mit ihr verbündete Gruppen hatten im Dezember 2024 den langjährigen syrischen Machthaber Bashar al-Assad gestürzt. Die HTS ist ein früherer Zweig von Al-Kaida, sagte sich jedoch bereits vor Jahren von dem Terrornetzwerk los. Seit seinem Amtsantritt als Übergangspräsident bemüht sich al-Sharaa um ein moderateres Image.

Nach Angaben des US-Syriengesandten Tom Barrack soll der frühere Jihadist bei seinem Besuch ein Abkommen über Syriens Beitritt zur US-geführten internationalen Koalition zum Kampf gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) unterzeichnen. Zudem planen die USA nach Diplomatenangaben die Errichtung eines Militärstützpunkts in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus.

Al-Sharaa wiederum dürfte sich neben dem Prestigegewinn durch den ersten Empfang eines syrischen Staatschefs im Weißen Haus in der Geschichte des modernen Syrien vor allem finanzielle Zusagen für den Wiederaufbau seines vom jahrelangen Bürgerkrieg zerstörten Landes erhoffen.

Syria's President Ahmad Al Sharaa walks on arrival at the General Plenary of Leaders in the framework of the COP30 UN Climate Change Conference in Belem, Para State, Brazil, on November 6, 2025. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

