News Logo
ABO

Selenskyj trifft Starmer, Macron und Merz in London

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
©Archiv, APA, HELMUT FOHRINGER, Themenbild
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Montag in London Großbritanniens Premier Keir Starmer, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Deutschlands Kanzler Friedrich Merz treffen. Gesprächsthema ist der aktuelle Stand des US-Friedensplans für ein Ende des russischen Angriffs auf die Ukraine. Washington und Kiew hatten bis Samstag drei Tage lang dazu verhandelt. Selenskyj schaltete sich nach eigenen Angaben gegen Ende zu und nannte die Konferenz danach "konstruktiv".

von

Die entscheidenden, noch zu klärenden Punkte scheinen die Territorialfragen und Sicherheitsgarantien der USA für die Ukraine zu sein. Wie sich der vor etwa drei Wochen publik gewordene US-Friedensplan mit ursprünglich 28 Punkten seitdem gewandelt hat, ist öffentlich nicht bekannt. "Die Europäer werden notwendigerweise eine tragende Säule der gerechten und dauerhaften Lösung sein, die wir gemeinsam aufbauen", schrieb Macron vor dem auf der Plattform X.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sicherte Selenskyj unterdessen weitere Unterstützung zu. In einem Telefonat vor dem Treffen in London hielt die rechte Regierungschefin nach Angaben ihres Büros Moskau eine "neue Serie wahlloser Angriffe auf zivile Ziele" in der Ukraine vor. Ziel bleibe ein dauerhafter und gerechter Frieden. Ihr Land werde weitere Güter zur Unterstützung der dortigen Energieinfrastruktur und Bevölkerung liefern, auch Generatoren, versicherte die Regierungschefin. Meloni wird am Montag in London nicht dabei sein.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Politik
EU-Innenminister sollen gewichtige EU-Asylgesetze billigen
Regierungschef John Lee hielt an Wahltermin fest
Politik
Nach Inferno: Hongkong-Wahl endet mit niedriger Beteiligung
Präsident Talon laut ihm nahestehenden Kreisen in Sicherheit
Politik
Putschversuch in Benin laut Sicherheitskreisen gescheitert
Merz spricht nach seiner Unterredung mit Netanyahu
Politik
Merz hält dauerhaften Frieden im Gazastreifen für möglich
Kein Ende der Attacken absehbar
Politik
Russland attackiert Ukraine weiter
Pentagon-Chef beim Reagan National Defense Forum in Simi Valley
Politik
Hegseth: Jagen "Drogenterroristen" genau wie Al-Kaida
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER