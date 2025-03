Sebastian Enskat: „Deutschland ist von österreichischen Verhältnissen nicht mehr allzu weit entfernt“

In Österreich wurde gerade eine Dreierkoalition angelobt, in Deutschland ist eine ähnliche Konstellation vor wenigen Monaten krachend gescheitert. Kann man daraus ableiten, dass so eine Zusammenarbeit auch in Österreich keine gute Idee ist – oder ist das nicht so einfach zu vergleichen?

Ich denke, man muss mit solchen Verallgemeinerungen vorsichtig sein. Es sind natürlich Parallelen zu beobachten, aber vieles ist doch nicht so ohne Weiteres übertragbar. Nimmt man Umfragen zum Maßstab, gibt es tatsächlich eine relativ einhellige Meinung darüber, dass die Performance der Ampelregierung in Deutschland alles anderes als gut war. Das Wahlergebnis war auch entsprechend, und die wesentlichen Protagonisten der Ampel haben sich auch alle aus der Politik zurückgezogen oder übernehmen zumindest keine Führungsrolle mehr. Ob das jetzt ausschließlich oder hauptsächlich daran liegt, dass es eine Dreierkonstellation war, würde ich aber doch hinterfragen. Da spielen auch viele andere Faktoren eine Rolle. Ich denke, die österreichische Regierung hat durchaus die Chance zu zeigen, dass Dreierkonstellationen funktionieren können.

Die NEOS sind in Österreich bereits einmal vom Verhandlungstisch aufgestanden, weil sie mit ihren Grundsätzen und ihrem politischen Stil nicht durchgekommen sind. Von ähnlichen Prinzipien geleitet hat Christian Lindner in Deutschland die Koalition gesprengt. Glauben Sie, in Österreich könnte es auch dazu kommen?

Es ist sicher schwierig für den kleinsten Partner in einer Dreierkoalition, sichtbar zu sein und politisch vorzukommen. Aber die NEOS unterscheiden sich doch in einigen Punkten von der FDP, so ähnlich sie auf den ersten Blick sein mögen. Die NEOS haben den Vorteil, dass sie programmatisch in der Mitte zwischen ihren beiden Partnern stehen. Wirtschaftspolitisch haben sie vieles mit der ÖVP gemeinsam, gesellschaftspolitisch mit der SPÖ. Von daher gibt es, glaube ich, in Österreich durchaus die Chance, dass das besser funktioniert. Die FDP war dagegen immer nur das kleine Stützrad am rot-grünen Wagen und hatte es schwer, sich mit ihren deutlich anderen Vorstellungen durchzusetzen.

In Deutschland wurde im Wahlkampf viel vor „österreichischen Verhältnissen“ gewarnt. Was ist damit genau gemeint?

Ich glaube, es geht dabei vor allem um zwei Dinge: Das eine ist, dass die rechtspopulistische österreichische Partei noch einmal deutlicher stärker ist als die AfD in Deutschland. Und das andere ist die Frage der Kompromissfähigkeit der Mitte. Österreich befindet sich hier bereits auf einer deutlich abschüssigeren Bahn. Die Tatsache, dass es der ­„Zuckerlkoalition“ beim ersten Versuch nicht gelungen ist, sich zu einigen, zeigt das, denke ich, recht deutlich. So weit sind wir in Deutschland noch nicht. Allerdings, wenn ich an den doch sehr schrillen Wahlkampf der letzten Wochen denke, gibt es durchaus Grund zur Sorge, dass wir von österreichischen Verhältnissen in Deutschland nicht mehr allzu weit entfernt sind.

Die Mitte ist in Österreich also geschwächter als in Deutschland?

Was den politischen Diskurs angeht, ist das so. Allerdings muss man sagen, dass Deutschland kräftig aufgeholt hat. Bei dieser Wahl war zu beobachten, dass die Parteien der politischen Ränder 20 Prozent Zugewinne erzielt haben. Besonders alarmierend ist, dass den populistischen Parteien bei den Erstwählern ein regelrechter Erdrutschsieg gelungen ist. Ähnlich alarmierend sind die Zahlen in Ostdeutschland – in Thüringen und Sachsen kratzt die AfD inzwischen an der 40-Prozent-Marke. Wenn man in Deutschland glaubt, wir seien noch weit entfernt von österreichischen Verhältnissen, würde ich einwenden, dass der Trend außerordentlich besorgniserregend ist.

Warum erodiert die Mitte so stark?