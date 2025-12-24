News Logo
ABO

Schüsse in Hollabrunn: Alle mit derselben Waffe abgegeben

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
In Hollabrunn trieb ein Schütze sein Unwesen
©DIE GRÜNEN HOLLABRUNN, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Schüsse in Hollabrunn auf den Eingangsbereich der Moschee des Vereins der Albanischen Muslime, das Parteilokal der Grünen und einen abgestellten Pkw sind mit derselben Faustfeuerwaffe abgegeben worden. "Wir gehen davon aus", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Heiligen Abend auf APA-Anfrage. "Die Ermittlungen laufen auch zu Weihnachten auf Hochtouren", fügte er hinzu. Man wolle "das Netz enger ziehen".

von

Auf die Moschee des Vereins der Albanischen Muslime war in der Nacht auf Sonntag gefeuert worden. Verletzt wurde niemand. Ein Projektil wurde ebenso sichergestellt wie nach einem Schuss auf einen rund eineinhalb Kilometer entfernt abgestellten Pkw in derselben Nacht. Eine kriminaltechnische Untersuchung der entdeckten Munition war im Gang. Angezeigt wurden am Montag schließlich auch zwei Schüsse auf das Parteilokal der Hollabrunner Grünen. Hier wurde ein Tatzeitraum ab Freitag genannt.

In die vom Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) geführten Ermittlungen fließen laut Baumschlager auch die Beschädigungen von Schaukästen der ÖVP und SPÖ in der Weinviertler Bezirksstadt ein. In diesen Fällen werde jedoch nicht von Schüssen ausgegangen.

Hinweise, die einlangten, werden dem Sprecher zufolge überprüft. Nähere Angaben dazu machte Baumschlager nicht und verwies auf ermittlungstaktische Gründe. In Hollabrunn sei die Streifentätigkeit durch Uniformierte ebenso wie durch Beamte in Zivil verstärkt worden.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Josef Ratzenböck
Politik
Oberösterreichs Altlandeshauptmann Ratzenböck gestorben
Auch das Parteilokal der Grünen war betroffen
Politik
Konkrete Ermittlungsansätze nach Schüssen in Hollabrunn
Auch in Englisch bekommen Volksschüler nun eine Ziffernnote
Politik
Volksschüler bekommen jetzt auch in Englisch Noten
Auch in Englisch bekommen Volksschüler nun eine Ziffernnote
Technik
Volksschüler bekommen jetzt auch in Englisch Noten
Karner verteidigt Posting zu Integrationsbarometer
Politik
ÖVP verteidigt umstrittenes Islam-Posting
Zusammenhänge werden überprüft
Politik
Weitere Tatorte nach Schuss auf Moschee in NÖ aufgetaucht
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER