News Logo
ABO

Konkrete Ermittlungsansätze nach Schüssen in Hollabrunn

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Auch das Parteilokal der Grünen war betroffen
©DIE GRÜNEN HOLLABRUNN, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Nach Schüssen in Hollabrunn auf den Eingangsbereich der Moschee des Vereins der Albanischen Muslime, das Parteilokal der Grünen und einen abgestellten Pkw geht die Polizei "ersten konkreten Ermittlungsansätzen" nach. Federführend ist dabei weiter das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung. "Aus derzeitiger Sicht besteht kein Anlass zur Beunruhigung der Bevölkerung", betonte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag auf Anfrage.

von

Generell sei davon auszugehen, "dass die Straftaten örtlich einzugrenzen sind", hob Baumschlager hervor. "Es liegen derzeit keine Hinweise vor, dass sich die Vorfälle über die Bezirksgrenzen hinaus erstrecken. Die Ermittlungen konzentrieren sich gezielt auf den betroffenen Raum in Hollabrunn." Die Sicherheitslage in den umliegenden Bezirken sei unverändert.

"Eine enge Zusammenarbeit aller zuständigen Dienststellen ist sichergestellt. Die Sicherheitsbehörden setzen weiterhin konsequent alle erforderlichen Maßnahmen, um die Vorfälle rasch aufzuklären", führte Baumschlager aus. Die Bevölkerung wurde ersucht, verdächtige Wahrnehmungen umgehend der Polizei unter der Notrufnummer 133 mitzuteilen.

"Moscheen sowie andere Glaubens- und Schutzeinrichtungen werden in den Bezirken Niederösterreichs bereits seit Jahren verstärkt durch die Exekutive überwacht", unterstrich Baumschlager. Die Polizeidienststellen seien landesweit auch "entsprechend sensibilisiert".

Der Schuss auf die Moschee des Vereins der Albanischen Muslime hatte sich in der Nacht auf Sonntag ereignet, verletzt wurde niemand. Ein Projektil wurde ebenso sichergestellt wie nach einem Schuss auf einen rund eineinhalb Kilometer entfernt abgestellten Pkw in derselben Nacht. Eine kriminaltechnische Untersuchung der entdeckten Munition wurde angekündigt. Angezeigt wurden am Montag schließlich auch zwei Schüsse auf das Parteilokal der Hollabrunner Grünen. Hier wurde Freitag bis Montag als Tatzeitraum genannt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Auch in Englisch bekommen Volksschüler nun eine Ziffernnote
Technik
Volksschüler bekommen jetzt auch in Englisch Noten
Karner verteidigt Posting zu Integrationsbarometer
Politik
ÖVP verteidigt umstrittenes Islam-Posting
Zusammenhänge werden überprüft
Politik
Weitere Tatorte nach Schuss auf Moschee in NÖ aufgetaucht
Die BHS-Matura bietet am Arbeitsmarkt gute Chancen
Technik
BHS-Matura als Allround-Abschluss
35,6 Prozent Unterschied in der Pensionshöhe in Österreich
Politik
Pensionslücke zeigt Ungleichheit am Arbeitsmarkt
Justizministerin Sporrer bei einem Pressefoyer Mitte Dezember
Politik
Justizministerin Sporrer will zwei neue Gefängnisse bauen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER