Schuljahr beginnt in Wien, Niederösterreich und Burgenland

Das neue Schuljahr bringt u.a. das Aus für die verpflichtenden Deutschförderklassen und -kurse. Die Hälfte der Standorte richtet heuer keine separaten Klassen oder Gruppen mehr ein, um Kinder mit Deutschkenntnissen beim Lernen der Unterrichtssprache zu unterstützen. Für Mädchen bis 14 gilt ab Schulbeginn ein Kopftuchverbot am Schulgelände, bei Verstößen drohen in letzter Konsequenz Strafen bis zu 800 Euro. Ebenso teuer kann es werden, wenn Eltern nicht mit der Schule zusammenarbeiten, wenn ihr Kind wegen Gewalt vorübergehend von der Schule suspendiert wurde oder vor dem Schulabbruch steht.

Unter dem Titel "Mittleres Management" sollen Lehrkräfte in Schulen mit mindestens 15 Klassen die Direktion entlasten. Ein "Chancenbonus" soll wiederum an 400 Schulen mit besonders vielen bildungsfernen Migrantenkindern mehr Förderung ermöglichen. Insgesamt gibt es 800 zusätzliche Posten, das können Lehrkräfte oder auch Unterstützungspersonal wie Schulpsychologen und Schulsozialarbeitern, Theaterpädagoginnen oder Trainer für Legasthenie und Dyskalkulie sein.