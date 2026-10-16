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Krawalle bei Schülerprotesten auch in Italien

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Politik
Aktualisiert
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Demonstrationen in mehreren Städten
©Afp, APA, MARCO BERTORELLO
Bei Protesten von Schülerinnen und Schülern gegen die Zustände an Schulen ist es nun auch in Italien zu Ausschreitungen gekommen. In der Großstadt Turin warfen mehrere Dutzend Demonstrierender laut Augenzeugenberichten große Steine, Glasflaschen und Fackeln in Richtung der Sicherheitskräfte. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. In anderen Städten verliefen die Kundgebungen friedlich. Nach Schätzungen waren landesweit mehrere Zehntausend Schüler auf den Straßen.

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Demonstrationen gab es unter anderem auch in der Hauptstadt Rom sowie in Mailand, dem Finanzzentrum des Landes. Mit Sprechchören und Spruchbändern versicherten die Teilnehmenden ihre Unterstützung für Schülerinnen und Schüler in Frankreich, wo es bereits seit Ende September immer wieder Demonstrationen gibt. Zu hören waren auch französische Parolen wie "Tout le monde déteste la police" ("Jeder hasst die Polizei").

Wie in Frankreich gab es Forderungen nach mehr Lehrkräften, einer besseren Ausstattung der Schulen und besseren Lernbedingungen. Zugleich richteten sich die Proteste auch gegen ein neues Schulgesetz der rechten Koalition von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, wonach der Anteil von Ausländerinnen und Ausländern mit schlechten Italienisch-Kenntnissen vom nächsten Schuljahr an begrenzt werden soll.

Die Kundgebungen verliefen in den allermeisten Städten friedlich. In Turin waren nach Augenzeugenberichten hingegen mehrere Hundert vermummte Demonstranten unterwegs. Aus ihren Reihen flogen dann auch Gegenstände in Richtung Polizei. In Frankreich, wo in den vergangenen Wochen Hunderttausende auf den Straßen waren, gab es vielfach Krawalle.

Students take part in the 'No Meloni Day', a national day of marches across Italy inspired by what is happening in France and Spain, to protest against the cost of living, the School Decree, the condition of school buildings and demanding increased funding, in Turin on October 16, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

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